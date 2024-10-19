Артемий Лебедев отказался идти на мировую с Мизулиной

Дизайнер Артемий Лебедев не собирался заключать мировое соглашение с Лигой безопасного интернета и руководителем организации Екатериной Мизулиной в контексте иска о защите чести и достоинства. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Калой Ахильгов.
«Мизулина является истицей, поэтому странно было бы от нее ждать каких-либо предложений о мировом соглашении. Свою позицию мы озвучили с первого дня: мы не видим никаких оснований к примирению, поскольку считаем, что наш доверитель закон не нарушал, а критика действий публичного лица, пусть даже в негативной форме, не является утверждением о тех или иных фактах», — заявил Ахильгов ТАСС. Адвокат также выразил согласие со своим клиентом относительно того, что общественные деятели должны быть готовы к повышенному уровню критики.
Ранее Мизулина обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства против Лебедева после публикации интервью, которое, по ее мнению, содержало информацию, дискредитирующую ее и Лигу безопасного интернета. Она требует с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей и предложила направить эти средства на поддержку семей участников СВО в случае удовлетворения иска.
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