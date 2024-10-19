19 октября 2024

Артемий Лебедев отказался идти на мировую с Мизулиной

© Служба новостей «URA.RU»
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Лебедев считает, что публичные лица должны быть готовы к повышенной критике
Лебедев считает, что публичные лица должны быть готовы к повышенной критике Фото:

Дизайнер Артемий Лебедев не собирался заключать мировое соглашение с Лигой безопасного интернета и руководителем организации Екатериной Мизулиной в контексте иска о защите чести и достоинства. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Калой Ахильгов.

«Мизулина является истицей, поэтому странно было бы от нее ждать каких-либо предложений о мировом соглашении. Свою позицию мы озвучили с первого дня: мы не видим никаких оснований к примирению, поскольку считаем, что наш доверитель закон не нарушал, а критика действий публичного лица, пусть даже в негативной форме, не является утверждением о тех или иных фактах», — заявил Ахильгов ТАСС. Адвокат также выразил согласие со своим клиентом относительно того, что общественные деятели должны быть готовы к повышенному уровню критики.

Ранее Мизулина обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства против Лебедева после публикации интервью, которое, по ее мнению, содержало информацию, дискредитирующую ее и Лигу безопасного интернета. Она требует с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей и предложила направить эти средства на поддержку семей участников СВО в случае удовлетворения иска.

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Дизайнер Артемий Лебедев не собирался заключать мировое соглашение с Лигой безопасного интернета и руководителем организации Екатериной Мизулиной в контексте иска о защите чести и достоинства. Об этом агентству ТАСС сообщил его адвокат Калой Ахильгов. «Мизулина является истицей, поэтому странно было бы от нее ждать каких-либо предложений о мировом соглашении. Свою позицию мы озвучили с первого дня: мы не видим никаких оснований к примирению, поскольку считаем, что наш доверитель закон не нарушал, а критика действий публичного лица, пусть даже в негативной форме, не является утверждением о тех или иных фактах», — заявил Ахильгов ТАСС. Адвокат также выразил согласие со своим клиентом относительно того, что общественные деятели должны быть готовы к повышенному уровню критики. Ранее Мизулина обратилась в суд с иском о защите чести и достоинства против Лебедева после публикации интервью, которое, по ее мнению, содержало информацию, дискредитирующую ее и Лигу безопасного интернета. Она требует с ответчиков компенсацию морального вреда в размере 10 миллионов рублей и предложила направить эти средства на поддержку семей участников СВО в случае удовлетворения иска.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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