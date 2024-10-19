Мизулина не намерена прощать Лебедева

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не собирается прощать дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом). Она отказалась заключать с ними мировое соглашение по поданному иску, оставив принятие решения по данному делу на волю суда.
В начале сентября Мизулина подала иск о защите чести и достоинства в Лефортовский суд Москвы. Он был подан против Лебедева и Дудя. Причиной стало интервью, в котором дизайнер во время беседы с журналистом назвал деятельность Мизулиной и организации, которую она возглавляет, «инфотерроризмом». Тогда Лебедев выразил мнение, что Россия должна бороться с ними.
«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение, сомнений в этом нет»,— заявила Мизулина. Ее слова передает «Коммерсант».
По словам пресс-службы «Лиги безопасного интернета», видео с высказываниями Лебедева изучали психологи и лингвисты. Ими установлено, что высказывания мужчины в отношении лиги и Екатерины Мизулиной носили исключительно негативный окрас.
*Юрий Дудь признан Минюстом РФ иноагентом
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