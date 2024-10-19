Мизулина не намерена прощать Лебедева

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Микулина не хочет прощать Лебедева и Дудя*, она считает что суд примет самое справедливое решение по данному делу
Микулина не хочет прощать Лебедева и Дудя*, она считает что суд примет самое справедливое решение по данному делу Фото:

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не собирается прощать дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом). Она отказалась заключать с ними мировое соглашение по поданному иску, оставив принятие решения по данному делу на волю суда.

В начале сентября Мизулина подала иск о защите чести и достоинства в Лефортовский суд Москвы. Он был подан против Лебедева и Дудя. Причиной стало интервью, в котором дизайнер во время беседы с журналистом назвал деятельность Мизулиной и организации, которую она возглавляет, «инфотерроризмом». Тогда Лебедев выразил мнение, что Россия должна бороться с ними.

«К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение, сомнений в этом нет»,— заявила Мизулина. Ее слова передает «Коммерсант». 

По словам пресс-службы «Лиги безопасного интернета», видео с высказываниями Лебедева изучали психологи и лингвисты. Ими установлено, что высказывания мужчины в отношении лиги и Екатерины Мизулиной носили исключительно негативный окрас.

*Юрий Дудь признан Минюстом РФ иноагентом

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Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина не собирается прощать дизайнера Артемия Лебедева и журналиста Юрия Дудя (признан в РФ иноагентом). Она отказалась заключать с ними мировое соглашение по поданному иску, оставив принятие решения по данному делу на волю суда. В начале сентября Мизулина подала иск о защите чести и достоинства в Лефортовский суд Москвы. Он был подан против Лебедева и Дудя. Причиной стало интервью, в котором дизайнер во время беседы с журналистом назвал деятельность Мизулиной и организации, которую она возглавляет, «инфотерроризмом». Тогда Лебедев выразил мнение, что Россия должна бороться с ними. «К любой критике я отношусь позитивно, когда она содержит аргументы и факты. Оскорбления не являются критикой. Суд рассматривает представленные материалы и примет самое справедливое решение, сомнений в этом нет»,— заявила Мизулина. Ее слова передает «Коммерсант».  По словам пресс-службы «Лиги безопасного интернета», видео с высказываниями Лебедева изучали психологи и лингвисты. Ими установлено, что высказывания мужчины в отношении лиги и Екатерины Мизулиной носили исключительно негативный окрас. *Юрий Дудь признан Минюстом РФ иноагентом
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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