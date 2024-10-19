19 октября 2024
18 октября 2024

В ЯНАО после драки школьников возбуждено уголовное дело

© Служба новостей «URA.RU»
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Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело
Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело Фото:

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки в одной из школ Ноябрьска, в результате которой один из детей получил черепно-мозговую травму. Подробности инцидента сообщило ведомство в соцсети.

«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении школьника в Ноябрьске. Один из подростков ударил другого по лицу, а затем толкнул на пол, после чего упавший школьник потерял сознание. В медицинском учреждении у подростка выявили тяжёлую черепно-мозговую травму», — сообщается в telegram-канале ведомства.

В окружном СК РФ проводится процессуальная проверка. Расследование на контроле центрального аппарата ведомства.

С требованием возбудить уголовное дело обратилась мама пострадавшего ребенка. Она не подавала документы в суд, но получала отказ. В прокуратуре назначили повторную проверку по данному делу.

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Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки в одной из школ Ноябрьска, в результате которой один из детей получил черепно-мозговую травму. Подробности инцидента сообщило ведомство в соцсети. «Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении школьника в Ноябрьске. Один из подростков ударил другого по лицу, а затем толкнул на пол, после чего упавший школьник потерял сознание. В медицинском учреждении у подростка выявили тяжёлую черепно-мозговую травму», — сообщается в telegram-канале ведомства. В окружном СК РФ проводится процессуальная проверка. Расследование на контроле центрального аппарата ведомства. С требованием возбудить уголовное дело обратилась мама пострадавшего ребенка. Она не подавала документы в суд, но получала отказ. В прокуратуре назначили повторную проверку по данному делу.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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