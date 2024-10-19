В ЯНАО после драки школьников возбуждено уголовное дело

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после драки в одной из школ Ноябрьска, в результате которой один из детей получил черепно-мозговую травму. Подробности инцидента сообщило ведомство в соцсети.
«Председатель СК России поручил возбудить уголовное дело по факту совершения противоправных действий в отношении школьника в Ноябрьске. Один из подростков ударил другого по лицу, а затем толкнул на пол, после чего упавший школьник потерял сознание. В медицинском учреждении у подростка выявили тяжёлую черепно-мозговую травму», — сообщается в telegram-канале ведомства.
В окружном СК РФ проводится процессуальная проверка. Расследование на контроле центрального аппарата ведомства.
С требованием возбудить уголовное дело обратилась мама пострадавшего ребенка. Она не подавала документы в суд, но получала отказ. В прокуратуре назначили повторную проверку по данному делу.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!