20 октября 2024

Главный музей Ямала модернизируют за 16 миллионов рублей

В музее имени Шемановского появятся экраны и новая подсветка
© Служба новостей «URA.RU»
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В МВК имени Шемановсокго появится новое освещение
В МВК имени Шемановсокго появится новое освещение Фото:

Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского в Салехарде модернизируют: здесь сделают ремонт, купят новые экраны и настроят интерактивное освещение. Об этом URA.RU сообщила заместитель директора департамента культуры ЯНАО Юлия Малькова. На модернизацию власти Ямала выделят порядка 16 миллионов рублей.

«Ремонт здания и покупка нового оборудования нужны, чтобы на территории музея можно было делать различные, в том числе мультимедийные, выставки, не только классические. Там появятся новые экраны, освещение — все для того, чтобы площадка МВК имени И. С. Шемановского была более мобильной», — сообщила Малькова.

Как рассказала Малькова, площадка музея действительно станет более подвижной: в ее проекты можно будет вписывать разнообразный контент. Также благодаря модернизации МВК сможет принимать больше мультимедийных выставок и создавать свои уникальные проекты.

Приказ о внесении изменения в перечень государственных учреждений культуры ЯНАО появился на сайте окружного правительства. В нем указана сумма выделенного на музей бюджета — 15 740 000 рублей.

Ранее URA.RU сообщало о реконструкции Обдорского острога в Салехарде. Заместитель главы города Салехарда Олег Куруч рассказал, что строительно-монтажные работы в остроге начнутся в 2025 году. С момента постройки в 2006 году острог ремонтировался только один раз — 12 лет назад.

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Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского в Салехарде модернизируют: здесь сделают ремонт, купят новые экраны и настроят интерактивное освещение. Об этом URA.RU сообщила заместитель директора департамента культуры ЯНАО Юлия Малькова. На модернизацию власти Ямала выделят порядка 16 миллионов рублей. «Ремонт здания и покупка нового оборудования нужны, чтобы на территории музея можно было делать различные, в том числе мультимедийные, выставки, не только классические. Там появятся новые экраны, освещение — все для того, чтобы площадка МВК имени И. С. Шемановского была более мобильной», — сообщила Малькова. Как рассказала Малькова, площадка музея действительно станет более подвижной: в ее проекты можно будет вписывать разнообразный контент. Также благодаря модернизации МВК сможет принимать больше мультимедийных выставок и создавать свои уникальные проекты. Приказ о внесении изменения в перечень государственных учреждений культуры ЯНАО появился на сайте окружного правительства. В нем указана сумма выделенного на музей бюджета — 15 740 000 рублей. Ранее URA.RU сообщало о реконструкции Обдорского острога в Салехарде. Заместитель главы города Салехарда Олег Куруч рассказал, что строительно-монтажные работы в остроге начнутся в 2025 году. С момента постройки в 2006 году острог ремонтировался только один раз — 12 лет назад.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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