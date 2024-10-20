Главный музей Ямала модернизируют за 16 миллионов рублей

Музейно-выставочный комплекс имени И. С. Шемановского в Салехарде модернизируют: здесь сделают ремонт, купят новые экраны и настроят интерактивное освещение. Об этом URA.RU сообщила заместитель директора департамента культуры ЯНАО Юлия Малькова. На модернизацию власти Ямала выделят порядка 16 миллионов рублей.
«Ремонт здания и покупка нового оборудования нужны, чтобы на территории музея можно было делать различные, в том числе мультимедийные, выставки, не только классические. Там появятся новые экраны, освещение — все для того, чтобы площадка МВК имени И. С. Шемановского была более мобильной», — сообщила Малькова.
Как рассказала Малькова, площадка музея действительно станет более подвижной: в ее проекты можно будет вписывать разнообразный контент. Также благодаря модернизации МВК сможет принимать больше мультимедийных выставок и создавать свои уникальные проекты.
Приказ о внесении изменения в перечень государственных учреждений культуры ЯНАО появился на сайте окружного правительства. В нем указана сумма выделенного на музей бюджета — 15 740 000 рублей.
Ранее URA.RU сообщало о реконструкции Обдорского острога в Салехарде. Заместитель главы города Салехарда Олег Куруч рассказал, что строительно-монтажные работы в остроге начнутся в 2025 году. С момента постройки в 2006 году острог ремонтировался только один раз — 12 лет назад.
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