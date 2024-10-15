Реставрация старейшего объекта столицы ЯНАО займет несколько лет

Реконструкция Обдорского острога в Салехарде (ЯНАО) займет несколько лет. Об этом сообщил URA.RU первый заместитель главы города Олег Куруч. Он рассказал, что строительно-монтажные работы в остроге начнутся в 2025 году.
«На данный момент восстанавливаем мерзлотник и начинаем реконструкцию Обдорского острога с верхней части. Первый этап — это археология. После того как археологи пустят строителей, — это уже будет в следующем году, мы начнем строительно-монтажные работы на объекте. Это большой проект — он рассчитан на несколько лет», — сообщил корреспонденту URA.RU Куруч в личной беседе.
Заместитель мэра также рассказал, что сперва подрядчик начнет работы на инженерных сетях, затем займется благоустройством. После этого рабочие приступят к работам над отдельно стоящими объектами.
Ранее URA.RU сообщило, что на данный момент острог закрыт на реконструкцию. По дизайн-проекту, который разработали в окружном департаменте культуры, на территории острога построят туристический городок с кузней, трактиром и навесом для животных.
Также там создадут музей вечной мерзлоты на основе восстановленного мерзлотника, который был оборудован в 30-х годах XX века. Археологи полагают, что Обдорский острог был возведен в 1731 году по приказу императрицы Анны Иоанновны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите важные изменения в вашем регионе — подпишитесь на наш telegram-канал «Округ белых ночей» и будьте в теме!