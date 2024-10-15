Реставрация старейшего объекта столицы ЯНАО займет несколько лет

Строительные работы в Обдорском остроге начнутся в 2025 году
© Служба новостей «URA.RU»
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Реконструкция острога займет несколько лет
Реконструкция острога займет несколько лет Фото:

Реконструкция Обдорского острога в Салехарде (ЯНАО) займет несколько лет. Об этом сообщил URA.RU первый заместитель главы города Олег Куруч. Он рассказал, что строительно-монтажные работы в остроге начнутся в 2025 году.

«На данный момент восстанавливаем мерзлотник и начинаем реконструкцию Обдорского острога с верхней части. Первый этап — это археология. После того как археологи пустят строителей, — это уже будет в следующем году, мы начнем строительно-монтажные работы на объекте. Это большой проект — он рассчитан на несколько лет», — сообщил корреспонденту URA.RU Куруч в личной беседе.

Заместитель мэра также рассказал, что сперва подрядчик начнет работы на инженерных сетях, затем займется благоустройством. После этого рабочие приступят к работам над отдельно стоящими объектами.

Ранее URA.RU сообщило, что на данный момент острог закрыт на реконструкцию. По дизайн-проекту, который разработали в окружном департаменте культуры, на территории острога построят туристический городок с кузней, трактиром и навесом для животных.

Также там создадут музей вечной мерзлоты на основе восстановленного мерзлотника, который был оборудован в 30-х годах XX века. Археологи полагают, что Обдорский острог был возведен в 1731 году по приказу императрицы Анны Иоанновны.

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Реконструкция Обдорского острога в Салехарде (ЯНАО) займет несколько лет. Об этом сообщил URA.RU первый заместитель главы города Олег Куруч. Он рассказал, что строительно-монтажные работы в остроге начнутся в 2025 году. «На данный момент восстанавливаем мерзлотник и начинаем реконструкцию Обдорского острога с верхней части. Первый этап — это археология. После того как археологи пустят строителей, — это уже будет в следующем году, мы начнем строительно-монтажные работы на объекте. Это большой проект — он рассчитан на несколько лет», — сообщил корреспонденту URA.RU Куруч в личной беседе. Заместитель мэра также рассказал, что сперва подрядчик начнет работы на инженерных сетях, затем займется благоустройством. После этого рабочие приступят к работам над отдельно стоящими объектами. Ранее URA.RU сообщило, что на данный момент острог закрыт на реконструкцию. По дизайн-проекту, который разработали в окружном департаменте культуры, на территории острога построят туристический городок с кузней, трактиром и навесом для животных. Также там создадут музей вечной мерзлоты на основе восстановленного мерзлотника, который был оборудован в 30-х годах XX века. Археологи полагают, что Обдорский острог был возведен в 1731 году по приказу императрицы Анны Иоанновны.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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