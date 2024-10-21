ВС РФ готовятся к штурму Суджи под Курском: главное об СВО за 21 октября

ВС РФ готовят плацдарм для освобождения Суджи в Курской области

21 октября 2024 в 23:07 Размер текста - 17 +

ВСУ, по заявлению Зеленского, создали «буферную зону» в Курской области Фото: U.S Army / Staff Sgt. David Carnahan ВС РФ готовят плацдарм для освобождения Курской области, а в минобороны Украины назвали главную проблему в конфликте с Россией. В районе освобожденного села Цукурино на покровском направлении в ДНР появился «флаг КНДР», а Владимир Зеленский заявил, что ВСУ создали буферную зону в Курской области. Главное об СВО за 21 октября — в материале URA.RU. Российские войска готовят плацдарм для освобождения Суджи ВС РФ готовят плацдарм для начала боев за Суджу в Курской области. ВСУ заняли точку у кирпичного завода и ожидают атаки. Под контроль российскими войсками взяты хутора Колмаков и Дмитрюков. Согласно данным Минобороны РФ, потери армии Украины на курском направлении превысили 25 тысяч человек. Основная проблема Украины в конфликте с РФ Главной проблемой для Украины является недостаток людей. «Никто не хочет идти в армию», — передает слова представителя минобороны Украины газета El Pais. Многие не хотят вступать в ряды ВСУ, бригады истощены. Также отмечается повальное бегство солдат с боевых позиций. В зоне СВО рядом с Цукурино появился флаг КНДР В районе освобожденного Цукурино в ДНР появился «флаг Северной Кореи». Об этом сообщил военкор Юрий Котенок. Пока что неясно, фотошоп это или какая-то шутка. Официальной информации по этому поводу пока не поступило. Зеленский заявил о буферной зоне в Курской области Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина создала «буферную зону» на территории Курской области. Также он добавил, что обсуждал с военным командованием планы по укреплению фронта. В том числе обеспечением войск оружием и техникой. Когда решится судьба Курской области Решающую роль в судьбе Курской области играет освобождение Суджи. Об этом заявил военный эксперт Александр Перенджиев. Он добавил, что одной из главных задач является прорыв опорных пунктов ВСУ. Второй же задачей является контртеррористическая операция. ЕС хочет отправить миротворцев на Украину Евросоюз после окончания конфликта должен рассмотреть отправку миротворческих войск на Украину. Об этом сообщает газета Politico. По мнению бывшего посола США в Японии Кеннета Вайнштейна, именно европейские страны должны взять на себя эту миссию. Он предлагает вариант завершения конфликта с созданием демилитаризованной зоны, где должны будут находиться европейские войска. Артиллеристы застали пехоту ВСУ неприятеля врасплох Войска РФ выдавливают противника из приграничных районов Курской области. Все цели были уничтожены, передает Пятый канал. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

ВС РФ готовят плацдарм для освобождения Курской области, а в минобороны Украины назвали главную проблему в конфликте с Россией. В районе освобожденного села Цукурино на покровском направлении в ДНР появился «флаг КНДР», а Владимир Зеленский заявил, что ВСУ создали буферную зону в Курской области. Главное об СВО за 21 октября — в материале URA.RU. ВС РФ готовят плацдарм для начала боев за Суджу в Курской области. ВСУ заняли точку у кирпичного завода и ожидают атаки. Под контроль российскими войсками взяты хутора Колмаков и Дмитрюков. Согласно данным Минобороны РФ, потери армии Украины на курском направлении превысили 25 тысяч человек. Главной проблемой для Украины является недостаток людей. «Никто не хочет идти в армию», — передает слова представителя минобороны Украины газета El Pais. Многие не хотят вступать в ряды ВСУ, бригады истощены. Также отмечается повальное бегство солдат с боевых позиций. В районе освобожденного Цукурино в ДНР появился «флаг Северной Кореи». Об этом сообщил военкор Юрий Котенок. Пока что неясно, фотошоп это или какая-то шутка. Официальной информации по этому поводу пока не поступило. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина создала «буферную зону» на территории Курской области. Также он добавил, что обсуждал с военным командованием планы по укреплению фронта. В том числе обеспечением войск оружием и техникой. Решающую роль в судьбе Курской области играет освобождение Суджи. Об этом заявил военный эксперт Александр Перенджиев. Он добавил, что одной из главных задач является прорыв опорных пунктов ВСУ. Второй же задачей является контртеррористическая операция. Евросоюз после окончания конфликта должен рассмотреть отправку миротворческих войск на Украину. Об этом сообщает газета Politico. По мнению бывшего посола США в Японии Кеннета Вайнштейна, именно европейские страны должны взять на себя эту миссию. Он предлагает вариант завершения конфликта с созданием демилитаризованной зоны, где должны будут находиться европейские войска. Войска РФ выдавливают противника из приграничных районов Курской области. Все цели были уничтожены, передает Пятый канал.