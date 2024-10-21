21 октября 2024

Кто был на борту сбитого в Судане Ил-76

RT: на борту сбитого в Судане Ил-76 был россиянин Антон Селиванец, он погиб
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Всеармейский этап конкурса АрМИ-2021 «Танковый биатлон». Челябинская область, сброс воды, ил-76, самолет, военно-транспортный самолет
Перед крушением Антон Селиванец успел отправить видео из самолета Фото:
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В Судане сбили самолет с россиянами на борту

На борту военно-транспортного самолета Ил-76 в Судане находился российский летчик Антон Селиванец. Об этом сообщают родственники пилота.

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Перед крушением Антон Селиванец успел отправить своим родным видео из самолета, летящего на высоте 8,5 км. В последнем разговоре с братом, который произошел перед вылетом в Судан, летчик выразил желание приехать в отпуск: «Соскучился и хочу приехать к вам отдохнуть», — передает RT слова брата Селиванца.

Антон Селиванец часто посещал зоны военных конфликтов для доставки гуманитарной помощи. О своей мотивации он говорил брату: «Надо же кому-то туда летать, отвозить помощь», — цитирует его RT в своем telegram-канале. Ранее также сообщалось, что главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов, предположительно, стал одним из погибших в результате крушения грузового самолета в Судане.

На данный момент известно, что экипаж российского самолета Ил-76, который был сбит в Судане, направлялся на оказание технической помощи другому воздушному судну. Тот самолет ранее получил серьезные повреждения при посадке в Западном Кордофане.

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На борту военно-транспортного самолета Ил-76 в Судане находился российский летчик Антон Селиванец. Об этом сообщают родственники пилота. Перед крушением Антон Селиванец успел отправить своим родным видео из самолета, летящего на высоте 8,5 км. В последнем разговоре с братом, который произошел перед вылетом в Судан, летчик выразил желание приехать в отпуск: «Соскучился и хочу приехать к вам отдохнуть», — передает RT слова брата Селиванца. Антон Селиванец часто посещал зоны военных конфликтов для доставки гуманитарной помощи. О своей мотивации он говорил брату: «Надо же кому-то туда летать, отвозить помощь», — цитирует его RT в своем telegram-канале. Ранее также сообщалось, что главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов, предположительно, стал одним из погибших в результате крушения грузового самолета в Судане. На данный момент известно, что экипаж российского самолета Ил-76, который был сбит в Судане, направлялся на оказание технической помощи другому воздушному судну. Тот самолет ранее получил серьезные повреждения при посадке в Западном Кордофане.
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