Кто был на борту сбитого в Судане Ил-76

RT: на борту сбитого в Судане Ил-76 был россиянин Антон Селиванец, он погиб

22 октября 2024 в 03:55 Размер текста - 17 +

На борту военно-транспортного самолета Ил-76 в Судане находился российский летчик Антон Селиванец. Об этом сообщают родственники пилота. Перед крушением Антон Селиванец успел отправить своим родным видео из самолета, летящего на высоте 8,5 км. В последнем разговоре с братом, который произошел перед вылетом в Судан, летчик выразил желание приехать в отпуск: «Соскучился и хочу приехать к вам отдохнуть», — передает RT слова брата Селиванца. Антон Селиванец часто посещал зоны военных конфликтов для доставки гуманитарной помощи. О своей мотивации он говорил брату: «Надо же кому-то туда летать, отвозить помощь», — цитирует его RT в своем telegram-канале. Ранее также сообщалось, что главный инженер компании Airline Transport Incorporation FZC Виктор Гранов, предположительно, стал одним из погибших в результате крушения грузового самолета в Судане. На данный момент известно, что экипаж российского самолета Ил-76, который был сбит в Судане, направлялся на оказание технической помощи другому воздушному судну. Тот самолет ранее получил серьезные повреждения при посадке в Западном Кордофане.