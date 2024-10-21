В клинике на Ямале рассказали, какие блюда будут готовить из оленины

В Губкинской городской больнице (ЯНАО) в 2025 году будут готовить для пациентов блюда из оленины — гуляш, жаркое и бефстроганов. Мясо северного оленя имеет немало преимуществ над другими сортами, сообщили агентству URA.RU в клинике.
В 2025 году в меню пациентов появятся новые мясные блюда. Из оленины первого сорта здесь будут готовить гуляш, жаркое и бефстроганов, пояснили в пищеблоке Губкинской городской больницы. Источник также напомнил о полезности мяса серверного оленя.
«Оленье мясо обладает низкой энергетической ценностью, что, несомненно, подтверждает его высокие диетические свойства. По питательным характеристикам оленину относят к здоровой, постной пище, а тонковолокнистость, мягкость делают ее уникальной», — рассказали в пищеблоке больницы.
По данным источника, в мясе оленя содержится кальций, калий, медь, селен, цинк, магний, фосфор, натрий, железо, а еще витамины РР, В1, В2. «Витамин В1 оптимизирует функции мозга, положительно влияет на уровень роста, энергии, способность к обучению и нормальный аппетит. Он очень необходим для желудочно-кишечного тракта, сердца», — пояснили в клинике.
Ранее URA.RU сообщало, что Губкинская горбольница в 2025 году будет кормить своих пациентов олениной по цене 774 рубля за килограмм. Всего на закупку замороженного мяса северного оленя из окружного бюджета для пациентов губкинского стационара потратят 2,8 млн рубля за 3,7 тонны сырья
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