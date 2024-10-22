Шумков: жилье получат 500 курганских детей-сирот

Шумков пообещал обеспечить сирот жильем
В Курганской области около 500 детей-сирот получат жилье до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.
«Всего в 2024 году жилье получат порядка 500 детей-сирот. Из бюджета области на эти цели направляем немногим менее миллиарда рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Шумкова.
По словам губернатора, власти региона приняли решение не только строить и покупать квартиры для сирот, но и выдавать им через органы социальной защиты сертификаты. За два года сироты получили 163 таких сертификата, отметил Шумков.
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