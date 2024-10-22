Шумков: жилье получат 500 курганских детей-сирот

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Шумков пообещал обеспечить сирот жильем
Шумков пообещал обеспечить сирот жильем Фото:

В Курганской области около 500 детей-сирот получат жилье до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков.

«Всего в 2024 году жилье получат порядка 500 детей-сирот. Из бюджета области на эти цели направляем немногим менее миллиарда рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Шумкова.

По словам губернатора, власти региона приняли решение не только строить и покупать квартиры для сирот, но и выдавать им через органы социальной защиты сертификаты. За два года сироты получили 163 таких сертификата, отметил Шумков.

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В Курганской области около 500 детей-сирот получат жилье до конца года. Об этом сообщил губернатор региона Вадим Шумков. «Всего в 2024 году жилье получат порядка 500 детей-сирот. Из бюджета области на эти цели направляем немногим менее миллиарда рублей», — говорится в сообщении, опубликованном в telegram-канале Шумкова. По словам губернатора, власти региона приняли решение не только строить и покупать квартиры для сирот, но и выдавать им через органы социальной защиты сертификаты. За два года сироты получили 163 таких сертификата, отметил Шумков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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