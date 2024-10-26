Дети отцов города: чем занимаются наследники мэров Челябинска

27 октября 2024 в 09:00 Размер текста - 17 +

Первым оставил свой след в истории постперестроечного Челябинска Вячеслав Тарасов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Первым постсоветским руководителем Челябинска, получившим к должности модную приставку «мэр», стал Вячеслав Тарасов. Ему «наследовали» на этом поприще пять человек. Как большинство сильных мира сего, никто из не стремился афишировать род занятий ближайших родственников, особенно детей. Информацию об этом собрало для читателей URA.RU. Вячеслав Тарасов (1991-2005) Вячеслав Тарасов — «отец» пешеходной Кировки, ставшей визитной карточкой Челябинска Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В историю Челябинска вошел инициатор программы «100 фонтанов», программы по благоустройству «Двор» и создатель пешеходной зоны на улице Кирова — она же Кировка или Челябинский Арбат. Сам Тарасов бизнес-империю не создал, ограничившись созданием пула приближенных к нему предпринимателей, большая часть которых уже давно не на слуху. Не позабыли еще разве что Артура Никитина с его «Никитинскими рядами» и «Синегорьем» на железнодорожном вокзале. Да и то благодаря скандалам: за те же «Никитинские ряды» компания Никитина отказалась платить налог на землю — ведь торговый комплекс находится под ней. Брусчатка и новое освещение на площади Революции, обещанные Тарасову вместо арендной платы за 49 лет, также не появились. Таланты к бизнесу не прорезались и у Романа Тарасова, сына градоначальника. В том смысле, что бизнес у него есть — связанный со строительством и отделочными работами — но очень уж мелкий. Как ИП он занимается «арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью». Больших высот в бизнесе наследник Вячеслава Тарасова не достиг Скрин: СБИС Михаил Юревич (2005-2010) Во власть над Челябинском Михаил Юревич въехал буквально на велосипеде Фото: Вадим Ахметов © URA.RU У бывшего мэра Челябинска и экс-губернатора области есть еще две дочери, но наследником бизнеса является Александр Юревич — старший сын экс-губернатора от первого брака. Ему 26 лет. В 2021 году он стал соучредителем сразу трех фирм, которые контролируются семьей Юревича. Согласно сервису СБИС, он получил 90% доли в «Новой планете», еще 10% у «СУЛА ГРАНТИ ЛТД» (Кипр), на которую осенью 2018 года была переоформлена часть бизнеса семьи Юревичей. «Новой планете» принадлежало здание торгового центра «Школьник» в Челябинске. Юревич-младший также стал единоличным владельцем фирм «Темп Интерсервис» и «Арктика-сервис», которые занимается недвижимостью. Все активы, которые получил сын экс-губернатора, ранее принадлежали Валерию Юревичу, отцу бывшего главы региона. Сам Михаил Юревич, руководивший областью с 2010 по 2014 годы, сейчас живет в Лондоне, куда уехал после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взяток. Затем последовала нашумевшая национализация холдинга «Макфа», жертвами чего стали сам Михаил Юревич, его родители Валерий и Надежда Юревичи, а также сын Александр. На них были записаны многочисленные активы холдинга «Макфа». Сергей Давыдов (2010 — 2014) Экс-прокурор Челябинска Сергей Давыдов покинул свой пост из-за конфликта с близким к тогдашнему мэру Вячеславу Тарасову бизнесмену Артуру Никитину. На выборах 2005 года он, примкнув Юревичу, после победы стал первым замглавы Челябинска. Когда Юревич возглавил региона, Давыдов остался сити-менеджером «на хозяйстве» в Челябинске. Какое-то время он руководил городом и при новом губернаторе, Борисе Дубровском, но в итоге уступил пост экс-мэру Магнитогорска и бывшему министру промышленности региона Евгению Тефтелеву. Сейчас он предприниматель, как и его дети. Дочь Дарья занимается гостиничным бизнесом, недвижимостью, владеет косметологическим салоном. Сын Сергей, помимо недвижимости и гостиниц — строительством и продуктами питания. Бывший прокурор и экс-глава Челябинска Сергей Давыдов может гордиться успехами своих детей в бизнесе Скрин: СБИС Евгений Тефтелев (2014 — 2018) Жизнь и бизнес у Евгения Тефтелева удались куда лучше, чем руководство городом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Этот градоначальник оставил о себе у челябинцев не самую лучшую память. Выражение «тефтелевы кучи», характеризующее завалы грязного снега на дорогах и тротуарах вошло в фольклор. Губернатор Борис Дубровский, покровитель Тефтелева, собиравшийся переизбираться, вынужден был «снять с города» своего земляка, чтобы не раздражать избирателей в городе-миллионнике. Однако прошлое догнало экс-мэра в декабре 2019 года, когда его задержали задержали сотрудники ФСБ. Ему предъявили обвинения в вымогательстве и получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селищева. В октябре следующего года его признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 37,5 млн рублей. До июня 2022 года он сидел в СИЗО, после чего был отправлен в колонию, откуда вышел 24 марта 2023 года. Сын Тефтелева Иван был соучредителем магнитогорского ООО «Бэст», занимавшегося оптовой торговлей. Фирма, в которой ему принадлежало 50% доли, просуществовала с 2002 по 2012 год. Затем Иван Евгеньевич предпочел переквалифицироваться в топ-менеджеры. Сейчас он возглавляет ООО «Машзавод «РИВС». Заявленная сфера деятельность весьма обширна: от производства металлоконструкий и погрузочно-транспортного оборудования до торговли. На предприятии работает почти две сотни человек, выручка оценивается примерно в полмиллиарда рублей. Стоимость самого бизнеса, по данным СБИС, составляет 179,6 млн рублей. Владимир Елистратов (2018 — 2019) Правление Евгения Елистратова запомнилось челябинцам как самое невразумительное Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Очередной случай, когда тезис об устланном розами пути в бизнес детей чиновников не подтверждается. Дочь экс-градоначальника, Юлия, отнюдь не бизнесвумен. И ее муж тоже предпочел тернистому пути предпринимателя государственную службу — до последнего времени Сергей Чернец работал начальником отдела развития промышленной кооперации и экспорта минпрома Челябинской области. Наталья Котова (2019 — 2024) К должности мэра Челябинска Котова шла с 1994 года, по различным «ступенькам» в органах государственной и муниципальной власти. В сентябре она вскарабкалась на очередную, став членом Совета Федерации от исполнительной власти Челябинской области. Ее дочь и сын — Александра и Антон Коневы — бизнесом также не занимаются. От чего любому государственному человеку живется только спокойнее. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Первым постсоветским руководителем Челябинска, получившим к должности модную приставку «мэр», стал Вячеслав Тарасов. Ему «наследовали» на этом поприще пять человек. Как большинство сильных мира сего, никто из не стремился афишировать род занятий ближайших родственников, особенно детей. Информацию об этом собрало для читателей URA.RU. Вячеслав Тарасов (1991-2005) В историю Челябинска вошел инициатор программы «100 фонтанов», программы по благоустройству «Двор» и создатель пешеходной зоны на улице Кирова — она же Кировка или Челябинский Арбат. Сам Тарасов бизнес-империю не создал, ограничившись созданием пула приближенных к нему предпринимателей, большая часть которых уже давно не на слуху. Не позабыли еще разве что Артура Никитина с его «Никитинскими рядами» и «Синегорьем» на железнодорожном вокзале. Да и то благодаря скандалам: за те же «Никитинские ряды» компания Никитина отказалась платить налог на землю — ведь торговый комплекс находится под ней. Брусчатка и новое освещение на площади Революции, обещанные Тарасову вместо арендной платы за 49 лет, также не появились. Таланты к бизнесу не прорезались и у Романа Тарасова, сына градоначальника. В том смысле, что бизнес у него есть — связанный со строительством и отделочными работами — но очень уж мелкий. Как ИП он занимается «арендой и управлением собственной или арендованной недвижимостью». Михаил Юревич (2005-2010) У бывшего мэра Челябинска и экс-губернатора области есть еще две дочери, но наследником бизнеса является Александр Юревич — старший сын экс-губернатора от первого брака. Ему 26 лет. В 2021 году он стал соучредителем сразу трех фирм, которые контролируются семьей Юревича. Согласно сервису СБИС, он получил 90% доли в «Новой планете», еще 10% у «СУЛА ГРАНТИ ЛТД» (Кипр), на которую осенью 2018 года была переоформлена часть бизнеса семьи Юревичей. «Новой планете» принадлежало здание торгового центра «Школьник» в Челябинске. Юревич-младший также стал единоличным владельцем фирм «Темп Интерсервис» и «Арктика-сервис», которые занимается недвижимостью. Все активы, которые получил сын экс-губернатора, ранее принадлежали Валерию Юревичу, отцу бывшего главы региона. Сам Михаил Юревич, руководивший областью с 2010 по 2014 годы, сейчас живет в Лондоне, куда уехал после того, как в отношении него было возбуждено уголовное дело по обвинению в получении взяток. Затем последовала нашумевшая национализация холдинга «Макфа», жертвами чего стали сам Михаил Юревич, его родители Валерий и Надежда Юревичи, а также сын Александр. На них были записаны многочисленные активы холдинга «Макфа». Сергей Давыдов (2010 — 2014) Экс-прокурор Челябинска Сергей Давыдов покинул свой пост из-за конфликта с близким к тогдашнему мэру Вячеславу Тарасову бизнесмену Артуру Никитину. На выборах 2005 года он, примкнув Юревичу, после победы стал первым замглавы Челябинска. Когда Юревич возглавил региона, Давыдов остался сити-менеджером «на хозяйстве» в Челябинске. Какое-то время он руководил городом и при новом губернаторе, Борисе Дубровском, но в итоге уступил пост экс-мэру Магнитогорска и бывшему министру промышленности региона Евгению Тефтелеву. Сейчас он предприниматель, как и его дети. Дочь Дарья занимается гостиничным бизнесом, недвижимостью, владеет косметологическим салоном. Сын Сергей, помимо недвижимости и гостиниц — строительством и продуктами питания. Евгений Тефтелев (2014 — 2018) Этот градоначальник оставил о себе у челябинцев не самую лучшую память. Выражение «тефтелевы кучи», характеризующее завалы грязного снега на дорогах и тротуарах вошло в фольклор. Губернатор Борис Дубровский, покровитель Тефтелева, собиравшийся переизбираться, вынужден был «снять с города» своего земляка, чтобы не раздражать избирателей в городе-миллионнике. Однако прошлое догнало экс-мэра в декабре 2019 года, когда его задержали задержали сотрудники ФСБ. Ему предъявили обвинения в вымогательстве и получении взятки от депутата гордумы Челябинска Сергея Селищева. В октябре следующего года его признали виновным и приговорили к трем годам лишения свободы и штрафу в 37,5 млн рублей. До июня 2022 года он сидел в СИЗО, после чего был отправлен в колонию, откуда вышел 24 марта 2023 года. Сын Тефтелева Иван был соучредителем магнитогорского ООО «Бэст», занимавшегося оптовой торговлей. Фирма, в которой ему принадлежало 50% доли, просуществовала с 2002 по 2012 год. Затем Иван Евгеньевич предпочел переквалифицироваться в топ-менеджеры. Сейчас он возглавляет ООО «Машзавод «РИВС». Заявленная сфера деятельность весьма обширна: от производства металлоконструкий и погрузочно-транспортного оборудования до торговли. На предприятии работает почти две сотни человек, выручка оценивается примерно в полмиллиарда рублей. Стоимость самого бизнеса, по данным СБИС, составляет 179,6 млн рублей. Владимир Елистратов (2018 — 2019) Очередной случай, когда тезис об устланном розами пути в бизнес детей чиновников не подтверждается. Дочь экс-градоначальника, Юлия, отнюдь не бизнесвумен. И ее муж тоже предпочел тернистому пути предпринимателя государственную службу — до последнего времени Сергей Чернец работал начальником отдела развития промышленной кооперации и экспорта минпрома Челябинской области. Наталья Котова (2019 — 2024) К должности мэра Челябинска Котова шла с 1994 года, по различным «ступенькам» в органах государственной и муниципальной власти. В сентябре она вскарабкалась на очередную, став членом Совета Федерации от исполнительной власти Челябинской области. Ее дочь и сын — Александра и Антон Коневы — бизнесом также не занимаются. От чего любому государственному человеку живется только спокойнее.