Челябинский экс-губернатор оформил бизнес-развод с олигархом

У Михаила Юревича больше нет совместного бизнеса с Александром Аристовым Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинский экс-губернатор Михаил Юревич и бизнесмен Александр Аристов поделили единственное совместное предприятие, ООО «Арктика-сервис», созданное вместе в 2002 году. Теперь ООО целиком принадлежит семье бывшего главы региона.

Согласно данным сервиса СБИС, ранее 50% принадлежало отцу экс-губернатора Валерию Юревичу. По 25% было у Юрия Антипова, делового партнера Аристова и у Людмилы Аристовой, супруги бизнесмена. Теперь Юревичу-старшему принадлежит 75%, а 25% у агрхолдинга «МАКФА», который контролируется семьей экс-губернатора.

Как сообщается на официальном сайте ООО «Арктика-сервис», фирме принадлежит хладокомбинат №3 в Челябинске, один из крупнейших в регионе. «Совместное предприятие Аристов и Юревич создавали тогда, когда между ними еще были вполне дружеские отношения», — рассказал «URA.RU» источник, знакомый с ситуацией.

Когда Юревич стал губернатором, его отношения с Аристовым испортились и переросли в информационную войну, которая стала одной из причин смены власти в регионе в январе 2014 года. Уже после отставки Юревич стал фигурантом уголовных дел, уехал в Лондон, а подконтрольный ему бизнес стали переводить в оффшорные зоны. Но «Арктика-сервис» оставалась совместным предприятием до июля 2019 года. Сделку, цену которой не называют, оформили только сейчас.

В пресс-службе Юревича пообещали дать комментарий позже.