Президент РФ Владимир Путин заявил, что доллар используется как оружие и инструмент для достижения политических целей. По его словам, это является ошибкой и приведет к подрыву доверия к валюте.
«Доллар используется в качестве оружия <...> Это большая ошибка тех, кто это делает», — заявил Владимир Путин на саммите БРИКС.
Глава РФ объяснил, что использование доллара в мировых финансах как инструмента для достижения политических целей подрывает доверие к этой валюте и снижает ее возможности. Путин подчеркнул, что страны БРИКС не борются с долларом — они вынуждены искать альтернативы, потому что им не дают работать с этой валютой.
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