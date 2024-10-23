Путин предупредил БРИКС об опасности доллара. Видео

Путин: доллар используется в качестве оружия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Доллар используется для достижения политических целей, заявил глава РФ Владимир Путин
Доллар используется для достижения политических целей, заявил глава РФ Владимир Путин Фото:
новость из сюжета
Саммит БРИКС 2024 в Казани

Президент РФ Владимир Путин заявил, что доллар используется как оружие и инструмент для достижения политических целей. По его словам, это является ошибкой и приведет к подрыву доверия к валюте.

«Доллар используется в качестве оружия <...> Это большая ошибка тех, кто это делает», — заявил Владимир Путин на саммите БРИКС.

Глава РФ объяснил, что использование доллара в мировых финансах как инструмента для достижения политических целей подрывает доверие к этой валюте и снижает ее возможности. Путин подчеркнул, что страны БРИКС не борются с долларом — они вынуждены искать альтернативы, потому что им не дают работать с этой валютой.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин заявил, что доллар используется как оружие и инструмент для достижения политических целей. По его словам, это является ошибкой и приведет к подрыву доверия к валюте. «Доллар используется в качестве оружия <...> Это большая ошибка тех, кто это делает», — заявил Владимир Путин на саммите БРИКС. Глава РФ объяснил, что использование доллара в мировых финансах как инструмента для достижения политических целей подрывает доверие к этой валюте и снижает ее возможности. Путин подчеркнул, что страны БРИКС не борются с долларом — они вынуждены искать альтернативы, потому что им не дают работать с этой валютой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...