В Екатеринбурге арестовали бизнесмена за убийство девочек 30-летней давности. Фото

25 октября 2024 в 18:32 Размер текста - 17 +

Ранее был арестован подельник Шевнина — Кузнецов Фото: Илья Московец © URA.RU Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бизнесмена Андрея Шевнина по обвинению в изнасиловании и убийстве двух девочек-подростков в 1994 году. Заседание проходило в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU. Шевнина задержали 23 октября. Под стражей он будет находиться минимум до 22 декабря. Вместе с ним был арестован его товарищ — ранее судимый Василий Кузнецов. По версии следствия, они убили двух девочек 30 лет назад. Тогда на телах нашли следы криминала, юноши находились под подозрениями, но до суда дело на дошло. В наши дни Шевнин стал бизнесменом. По словам источника URA.RU, он владеет салоном красоты и магазином одежды. Также у него есть недвижимость и дорогие машины. До ареста он пытался улететь в Турцию. Представители пресс-служб свердловской полиции и СКР рассказали, как задерживали подозреваемых в жестоком убийстве. Андрей Шевнин был задержан вместе с предполагаемым подельником Фото: Илья Московец © URA.RU Дело об убийстве девочек может быть раскрыто спустя 30 лет Фото: Илья Московец © URA.RU Поддержать обвиняемого в суде пришла группа поддержки. Общаться с прессой они отказались Фото: Сергей Бодров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бизнесмена Андрея Шевнина по обвинению в изнасиловании и убийстве двух девочек-подростков в 1994 году. Заседание проходило в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU. Шевнина задержали 23 октября. Под стражей он будет находиться минимум до 22 декабря. Вместе с ним был арестован его товарищ — ранее судимый Василий Кузнецов. По версии следствия, они убили двух девочек 30 лет назад. Тогда на телах нашли следы криминала, юноши находились под подозрениями, но до суда дело на дошло. В наши дни Шевнин стал бизнесменом. По словам источника URA.RU, он владеет салоном красоты и магазином одежды. Также у него есть недвижимость и дорогие машины. До ареста он пытался улететь в Турцию. Представители пресс-служб свердловской полиции и СКР рассказали, как задерживали подозреваемых в жестоком убийстве.