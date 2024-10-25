Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бизнесмена Андрея Шевнина по обвинению в изнасиловании и убийстве двух девочек-подростков в 1994 году. Заседание проходило в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU.
Шевнина задержали 23 октября. Под стражей он будет находиться минимум до 22 декабря.
Вместе с ним был арестован его товарищ — ранее судимый Василий Кузнецов. По версии следствия, они убили двух девочек 30 лет назад. Тогда на телах нашли следы криминала, юноши находились под подозрениями, но до суда дело на дошло.
В наши дни Шевнин стал бизнесменом. По словам источника URA.RU, он владеет салоном красоты и магазином одежды. Также у него есть недвижимость и дорогие машины. До ареста он пытался улететь в Турцию. Представители пресс-служб свердловской полиции и СКР рассказали, как задерживали подозреваемых в жестоком убийстве.
Андрей Шевнин был задержан вместе с предполагаемым подельником
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Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал бизнесмена Андрея Шевнина по обвинению в изнасиловании и убийстве двух девочек-подростков в 1994 году. Заседание проходило в закрытом режиме, передает корреспондент URA.RU. Шевнина задержали 23 октября. Под стражей он будет находиться минимум до 22 декабря. Вместе с ним был арестован его товарищ — ранее судимый Василий Кузнецов. По версии следствия, они убили двух девочек 30 лет назад. Тогда на телах нашли следы криминала, юноши находились под подозрениями, но до суда дело на дошло. В наши дни Шевнин стал бизнесменом. По словам источника URA.RU, он владеет салоном красоты и магазином одежды. Также у него есть недвижимость и дорогие машины. До ареста он пытался улететь в Турцию. Представители пресс-служб свердловской полиции и СКР рассказали, как задерживали подозреваемых в жестоком убийстве.