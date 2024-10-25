В Кремле рассказали, зачем Россия продолжает СВО: эксклюзивные заявления Пескова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков объяснил, почему российский лидер Владимир Путин не закончит спецоперацию на Украине. По его словам, Путин стремиться достичь всех поставленных целей, оставаясь открытым к переговорам. Также Песков прокомментировал слухи об общении президента РФ с американским предпринимателем Илоном Маскам. Он назвал информацию ложной. Эти и другие заявления Пескова с конференц-кола с журналистами — в материале URA.RU.
Зачем Россия продолжает СВО
Песков ответил на вопрос журналистов, зачем Россия продолжает СВО на Украине. Он заявил, что российский лидер преследует поставленные перед спецоперацией цели, при этом остается открытым к переговорам по прекращению огня.
Общается ли Путин с Илоном Маском
Пресс-секретарь опроверг информацию о многократных контактах Путина с Илоном Маском. По словам Пескова, единственный разговор между ними был еще до 2022 года и имел ознакомительный характер, в ходе которого они обсудили по телефону технологические решения для будущего. После этого они ни разу не связывались. Он также подчеркнул, что распространяемые слухи о частых коммуникациях Путина с западными лидерами и бизнесменами являются частью политической борьбы, особенно активизировавшейся в период предвыборной гонки в США.
Будет ли возобновлена зерновая сделка с Турцией
Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган предложил Владимиру Путину возобновить действие зернового коридора в Черном море. В ответ на это в Кремле заявили, что ранее достигнутые договоренности не были исполнены, поэтому возобновление пока находится под вопросом.
«Президент Путин указывал на необходимость выполнения обязательств обеими сторонами. К сожалению, ключевые аспекты, имеющие значение для нас, не были реализованы», — заявил Песков.
Выборы в Молдавии
Песков заявил, что Россия не будет вмешиваться в электоральные процессы Молдавии и Грузии. Он отметил, что российская сторона будет следить за ходом выборов, но результат их все же зависит от населения этих стран. Песков добавил, что в Кремле видят вмешательство в дела Грузии со стороны Запада.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.