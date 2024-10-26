Фигурантов «угольного дела» обвиняют в хищении более 275 млн на госконтрактах

Бывший заместитель министра энергетики Анатолий Яновский и другие фигуранты, включая экс-руководителя ФГБУ «ГУРШ» Андрея Моисеенкова и бизнесмена Роберта Шагиняна, обвиняются в хищении более 275 млн рублей. По данным правоохранительных органов, преступная группа занималась мошенничеством при организации госконтрактов, связанных с реструктуризацией угольной промышленности.
Следствие утверждает, что Яновский создал организованную группу для осуществления мошенничества в 2018 году. Он привлек к схеме Моисеенкова и Шагиняна, которые были задержаны в июне того же года. «Группа действовала сплоченно и основной ее целью было хищение выделенных Минэнерго денежных средств», — отмечают в правоохранительных органах. Их слова приводит РБК. По предварительной информации, с 2014 по 2023 годы должностные лица Министерства энергетики РФ совместно с аффилированными структурами занимались хищением бюджетных средств в рамках программы по ликвидации нерентабельных шахт в Кузбассе.
По данным следствия, Яновский и его сообщники руководили процессами, включая подписание и исполнение контрактов на сумму 275 миллионов рублей, при этом фактически работы не выполнялись или выполнялись частично. В частности, был заключен контракт на реструктуризацию ОАО «Кизелуголь», где Шагинян через контролируемую организацию получил значительные финансовые средства. Операции проходили с использованием поддельных документов о выполнении работ.
В рамках расследования «угольного дела» также был задержан замминистра энергетики РФ Сергей Мочальников, который также обвиняется в причастности к преступной группировке и злоупотреблении полномочиями. Ему инкриминируют три эпизода, один из которых связан с Кизеловским угольным бассейном в Пермском крае. Его посадили под домашний арест до 24 декабря 2024 года.
В октября сотрудниками правоохранительных органов Яновский был задержан. Ему были предъявлены обвинения в мошенничестве в сфере угольной промышленности. Следствие подозревает Яновского в хищении бюджетных средств в рамках программы по ликвидации нерентабельных шахт в Кузбассе на сумму более 76 млн рублей. Ему может грозит штраф в размере до одного миллиона рублей или лишение свободы сроком до 10 лет.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.