Shot: инструменты для подкопа беглые зеки украли семь месяцев назад

Заключенные, сбежавшие из исправительной колонии №2 в Липецкой области, якобы украли инструменты для подкопа в мастерской семь месяцев назад. Об этом пишет telegram-канал Shot.
«Липецкие заключенные готовили побег более полугода. Они украли инструменты для подкопа семь месяцев назад. В тот момент пропажа была обнаружена, но найти инвентарь не смогли. За это время зеки смогли подготовить себе способ отхода за забор», — сообщается в telegram-канале.
В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из ИК-2. По одной из версий, они могли совершить побег при помощи подкопа. На данный момент их поисками занимаются сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. В отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело из-за халатности.
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