Shot: инструменты для подкопа беглые зеки украли семь месяцев назад

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Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Зеки готовили побег из колонии более полугода Фото:
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Из колонии, где сидит Леша Солдат, сбежали заключенные

Заключенные, сбежавшие из исправительной колонии №2 в Липецкой области, якобы украли инструменты для подкопа в мастерской семь месяцев назад. Об этом пишет telegram-канал Shot.

«Липецкие заключенные готовили побег более полугода. Они украли инструменты для подкопа семь месяцев назад. В тот момент пропажа была обнаружена, но найти инвентарь не смогли. За это время зеки смогли подготовить себе способ отхода за забор», — сообщается в telegram-канале.

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Из колонии, где сидит киллер Леша Солдат, сбежали заключенные: главное на данный момент

В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из ИК-2. По одной из версий, они могли совершить побег при помощи подкопа. На данный момент их поисками занимаются сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. В отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело из-за халатности.

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Заключенные, сбежавшие из исправительной колонии №2 в Липецкой области, якобы украли инструменты для подкопа в мастерской семь месяцев назад. Об этом пишет telegram-канал Shot. «Липецкие заключенные готовили побег более полугода. Они украли инструменты для подкопа семь месяцев назад. В тот момент пропажа была обнаружена, но найти инвентарь не смогли. За это время зеки смогли подготовить себе способ отхода за забор», — сообщается в telegram-канале. В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из ИК-2. По одной из версий, они могли совершить побег при помощи подкопа. На данный момент их поисками занимаются сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. В отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело из-за халатности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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