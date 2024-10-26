Shot: инструменты для подкопа беглые зеки украли семь месяцев назад

26 октября 2024 в 14:11 Размер текста - 17 +

Заключенные, сбежавшие из исправительной колонии №2 в Липецкой области, якобы украли инструменты для подкопа в мастерской семь месяцев назад. Об этом пишет telegram-канал Shot. «Липецкие заключенные готовили побег более полугода. Они украли инструменты для подкопа семь месяцев назад. В тот момент пропажа была обнаружена, но найти инвентарь не смогли. За это время зеки смогли подготовить себе способ отхода за забор», — сообщается в telegram-канале. В Липецкой области шестеро заключенных сбежали из ИК-2. По одной из версий, они могли совершить побег при помощи подкопа. На данный момент их поисками занимаются сотрудники МВД, Росгвардии, ФСБ и ФСИН. В отношении сотрудников колонии возбуждено уголовное дело из-за халатности.