Появилось видео допроса сбежавших зэков из липецкой колонии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Тюрьма. Тюмень, колючая проволока, колония, тюрьма
Сбежавшие заключенные хотели уехать в Узбекистан и Подмосковье Фото:
новость из сюжета
Из колонии, где сидит Леша Солдат, сбежали заключенные

Сбежавшие из ИК-2 в Липецкой области заключенные хотели уехать домой после побега: двое в Подмосковье, четверо — в Узбекистан. На допросе они также сообщили, что взяли с собой нож на всякий случай.

Новость по теме
Сроки за изнасилование детей, проблемы с пребыванием в РФ: что известно о беглецах липецкой колонии

«Домой собрались. Нож взяли, чтобы пригодился», — говорится на видео допроса беглецов. Оно опубликовано в telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк.

Отмечается, что четверо заключенных хотели добраться до Узбекистана через Казахстан и Тамбовскую область. Еще двое собирались бежать в Подмосковье.

На данный момент четверо из шести сбежавших заключенных задержаны. Продолжаются поиски еще двоих преступников, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Сбежавшие из ИК-2 в Липецкой области заключенные хотели уехать домой после побега: двое в Подмосковье, четверо — в Узбекистан. На допросе они также сообщили, что взяли с собой нож на всякий случай. «Домой собрались. Нож взяли, чтобы пригодился», — говорится на видео допроса беглецов. Оно опубликовано в telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. Отмечается, что четверо заключенных хотели добраться до Узбекистана через Казахстан и Тамбовскую область. Еще двое собирались бежать в Подмосковье. На данный момент четверо из шести сбежавших заключенных задержаны. Продолжаются поиски еще двоих преступников, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...