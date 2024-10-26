Появилось видео допроса сбежавших зэков из липецкой колонии

26 октября 2024 в 18:24 Размер текста - 17 +

Сбежавшие из ИК-2 в Липецкой области заключенные хотели уехать домой после побега: двое в Подмосковье, четверо — в Узбекистан. На допросе они также сообщили, что взяли с собой нож на всякий случай. «Домой собрались. Нож взяли, чтобы пригодился», — говорится на видео допроса беглецов. Оно опубликовано в telegram-канале официального представителя МВД России Ирины Волк. Отмечается, что четверо заключенных хотели добраться до Узбекистана через Казахстан и Тамбовскую область. Еще двое собирались бежать в Подмосковье. На данный момент четверо из шести сбежавших заключенных задержаны. Продолжаются поиски еще двоих преступников, заявил губернатор Липецкой области Игорь Артамонов. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о халатности.