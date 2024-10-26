26 октября 2024

Собранные на лечение Крошика деньги спасут бездомных котов Перми

Деньги, собранные на лечение Крошика, направят в приют «Матроскин»
© Служба новостей «URA.RU»
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Крошик был самым известным пермским котом
Крошик был самым известным пермским котом Фото:
новость из сюжета
В Перми спасают 17-килограммового кота Крошика

Оставшиеся после оплаты реабилитации и реанимации известного пермского кота Крошика деньги направят в фонд экстренной помощи приюта «Матроскин». Об этом сообщается в соцсети «Вконтакте» в группе, посвященной памяти кота.

«Оставшиеся после оплаты реабилитации и реанимации Крошика 179,8 тысяч рублей мы направим в фонд экстренной помощи „Матроскина“, чтобы продолжать дело всей своей жизни. Для нас нет ничего более ценного, чем ваша поддержка и доверие. Если вы хотите вернуть пожертвование, напишите руководителю приюта „Матроскин“ Гале Море», — говорится в посте группы «Группа памяти кота Крошика».

Известный толстый кот Крошик умер 27 октября. Накануне животное госпитализировали. Ему резко стало плохо. Кот начал задыхаться. По предварительным данным врачей, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах.

Ранее URA.RU рассказало, что в Перми спасают 17-киллограмового кота Крошика. Его раскормили до такой степени, что кот даже не мог самостоятельно ходить. Волонтеры приюта «Матроскин» отдали его на реабилитацию в клинику, а врачи прописали диету и тренировки. После этого кот начал худеть. За его успехами следила вся страна.

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Оставшиеся после оплаты реабилитации и реанимации известного пермского кота Крошика деньги направят в фонд экстренной помощи приюта «Матроскин». Об этом сообщается в соцсети «Вконтакте» в группе, посвященной памяти кота. «Оставшиеся после оплаты реабилитации и реанимации Крошика 179,8 тысяч рублей мы направим в фонд экстренной помощи „Матроскина“, чтобы продолжать дело всей своей жизни. Для нас нет ничего более ценного, чем ваша поддержка и доверие. Если вы хотите вернуть пожертвование, напишите руководителю приюта „Матроскин“ Гале Море», — говорится в посте группы «Группа памяти кота Крошика». Известный толстый кот Крошик умер 27 октября. Накануне животное госпитализировали. Ему резко стало плохо. Кот начал задыхаться. По предварительным данным врачей, у Крошика были множественные разрастания в селезенке и метастазы в других внутренних органах. Ранее URA.RU рассказало, что в Перми спасают 17-киллограмового кота Крошика. Его раскормили до такой степени, что кот даже не мог самостоятельно ходить. Волонтеры приюта «Матроскин» отдали его на реабилитацию в клинику, а врачи прописали диету и тренировки. После этого кот начал худеть. За его успехами следила вся страна.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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