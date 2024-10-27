Стали известны новые детали побега заключенных из липецкой колонии

В побеге заключенных в липецкой исправительной колонии ИК-2 участвовал седьмой зэк, который прикрывал отсутствие беглецов в рабочем цеху. Об этом сообщил telegram-канал Shot. Подельник выполнял работу в цеху и не информировал охрану о том, что заключенные уходили копать тоннель.
«Всякий раз, когда осужденные отлучались копать тоннель, их прикрывал в цеху один и тот же человек: он выполнял свою работу и не сообщал об их отсутствии охранникам», — заявил telegram-канал. Это позволяло группе беглецов оставаться незамеченными во время подготовки к побегу.
Ранее в Липецкой области из исправительной колонии №2 сбежали шестеро заключенных. Их исчезновение заметили 24 октября. Чтобы покинуть территорию исправительного заведения они выкопали 65-метровый тоннель. Пятерых беглецов уже поймали. Куда хотели сбежать заключенные — в материале URA.RU.
Из за побега заключенных в отношении сотрудников исправительной колонии №2 в Липецкой области возбуждено уголовное дело по факту халатности. В регион выехали сотрудники центрального аппарата ФСИН, передает «Национальная служба новостей».
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