Пойманы еще трое зэков-беглецов в Липецкой области: как задержали, куда хотели сбежать заключенные

Двое сбежавших из липецкой ИК-2 заключенных направились в Подмосковье

27 октября 2024 в 02:38 Размер текста - 17 +

Один из сбежавших из липецкой ИК зэков оказал сопротивление Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU новость из сюжета Из колонии, где сидит Леша Солдат, сбежали заключенные В Липецкой области 23 октября из исправительной колонии №2 сбежали шестеро зэков, выкопав 65-метровый тоннель. На поиски беглецов были направлены силы сотрудников ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ. Пятеро были пойманы. Куда хотели сбежать заключенные — в материале URA.RU. Пойманы еще трое зэков-беглецов Пятеро из шести сбежавших из ИК-2 были найдены. Сперва правоохранители задержали двоих беглых заключенных в Тамбовской области. После — еще двоих. Они не успели покинуть Липецкую область. Далее представитель МВД России Ирина Волк сообщила о поимке пятого зэка. Куда хотели сбежать заключенные Беглецы намеревались разъехаться по домам после побега. Двое планировали отправиться в Подмосковье, четверо — в Узбекистан. У заключенных был с собой нож. Они объяснили, что вязли его на всякий случай. Во время задержания один из заключенных оказал сопротивление. Правоохранительные органы были вынуждены применить табельно оружие. Зэк был ранен. Его госпитализировали, рассказала Ирина Волк. Детали побега Пятеро беглецов имеют гражданство Узбекистана, а шестой зарегистрирован в Таджикистане. До осуждения они проживали в Москве. Там же работали. В 2022 году одному из сбежавших зэков, Тургуну Абдуллаеву, выписали административный штраф за нарушение режима пребывания на российской территории. Решение о депортации власти принимать не стали. Четверо заключенных попали за решетку за изнасилования. Судом было доказаны факты преступных деяний в отношении детей 12-16 лет. Двое других отбывали наказание за хранение наркотических средств. По информации RT, двое осужденных получали с воли передачки. Что известно о заключенных По одной из версий, осуществить побег осужденным удалось через выкопанный туннель. Это произошло во время ночной пересменки персонала исправительной колонии. Есть и другая версия, в соответствии с которой было выкопано два лаза. Побег, по всей видимости, готовили заранее. В марте осужденные украли инструменты в мастерской. Ими и был вырыт подкоп. Исчезновение заключенных обнаружилось лишь утром. По предварительной информации, протяженность вырытого тоннеля составила 65 метров. Внутри лаза находились вещи сбежавших. По факту побега прокуратура Липецкой области начала проверку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Липецкой области 23 октября из исправительной колонии №2 сбежали шестеро зэков, выкопав 65-метровый тоннель. На поиски беглецов были направлены силы сотрудников ФСИН, МВД, Росгвардии и ФСБ. Пятеро были пойманы. Куда хотели сбежать заключенные — в материале URA.RU. Пятеро из шести сбежавших из ИК-2 были найдены. Сперва правоохранители задержали двоих беглых заключенных в Тамбовской области. После — еще двоих. Они не успели покинуть Липецкую область. Далее представитель МВД России Ирина Волк сообщила о поимке пятого зэка. Беглецы намеревались разъехаться по домам после побега. Двое планировали отправиться в Подмосковье, четверо — в Узбекистан. У заключенных был с собой нож. Они объяснили, что вязли его на всякий случай. Во время задержания один из заключенных оказал сопротивление. Правоохранительные органы были вынуждены применить табельно оружие. Зэк был ранен. Его госпитализировали, рассказала Ирина Волк. Пятеро беглецов имеют гражданство Узбекистана, а шестой зарегистрирован в Таджикистане. До осуждения они проживали в Москве. Там же работали. В 2022 году одному из сбежавших зэков, Тургуну Абдуллаеву, выписали административный штраф за нарушение режима пребывания на российской территории. Решение о депортации власти принимать не стали. Четверо заключенных попали за решетку за изнасилования. Судом было доказаны факты преступных деяний в отношении детей 12-16 лет. Двое других отбывали наказание за хранение наркотических средств. По информации RT, двое осужденных получали с воли передачки. По одной из версий, осуществить побег осужденным удалось через выкопанный туннель. Это произошло во время ночной пересменки персонала исправительной колонии. Есть и другая версия, в соответствии с которой было выкопано два лаза. Побег, по всей видимости, готовили заранее. В марте осужденные украли инструменты в мастерской. Ими и был вырыт подкоп. Исчезновение заключенных обнаружилось лишь утром. По предварительной информации, протяженность вырытого тоннеля составила 65 метров. Внутри лаза находились вещи сбежавших. По факту побега прокуратура Липецкой области начала проверку. Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности.