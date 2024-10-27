Выборы на Украине пройдут стразу после окончания российско-украинского конфликта. Об этом сообщил глава офиса украинского президента Андрей Ермак.
«Сразу после окончания конфликта. [Лидер Украины Владимир] Зеленский хочет, чтобы все солдаты могли голосовать», — заявил Ермак. Его слова передает итальянская газета Corriere della Sera.
По его словам, Зеленский хочет обеспечить возможность голосования для всех украинских солдат сразу после окончания конфликта, а также для беженцев, находящихся за границей. Сейчас ситуация требует, чтобы все доступные ресурсы страны были направлены на поддержку военных усилий.
Пятилетний срок полномочий действующего главы Украины Владимира Зеленского истек 20 мая 204 года. Выборы в стране сначала были несколько раз перенесены, а затем — отменены. В России отмечают нелегитимность украинского главы.
Летом 2024 года депутат Рады Александр Дубинский обратился в Верховный суд Украины с требованием назначить президентские выборы. Рассмотрение было отложено до осени. По мнению Дубинского, действующая власть не способна завершить конфликт — ее нужно сменить.
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