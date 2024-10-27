27 октября 2024
26 октября 2024
25 октября 2024

Глава ЯНАО спел «костровую песню» с молодежью в Крыму. Видео

Глава ЯНАО слушал песни у костра вместе с молодежью в Крыму
© Служба новостей «URA.RU»
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Артюхов слушал "костровые песни" в Крыму
Артюхов слушал "костровые песни" в Крыму Фото:

Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился с рабочей поездкой в Крым. Там он встретился и пообщался с победителями и финалистами «Большой перемены», а воскресный вечер завершил песнями у костра.

«Костровая! Завершаем рабочее воскресенье в компании победителей и финалистов разных сезонов „Большой перемены ‚‘ — написал Артюхов в своем telegram-канале.

Также он поблагодарил ребят за душевное времяпрепровождение и опубликовал видео с песнями под гитару. На кадрах видно, что молодежь собралась в большой круг у огня и наслаждалась моментом.

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Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился с рабочей поездкой в Крым. Там он встретился и пообщался с победителями и финалистами «Большой перемены», а воскресный вечер завершил песнями у костра. «Костровая! Завершаем рабочее воскресенье в компании победителей и финалистов разных сезонов „Большой перемены ‚‘ — написал Артюхов в своем telegram-канале. Также он поблагодарил ребят за душевное времяпрепровождение и опубликовал видео с песнями под гитару. На кадрах видно, что молодежь собралась в большой круг у огня и наслаждалась моментом.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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