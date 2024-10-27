Артюхов слушал "костровые песни" в Крыму
Губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов отправился с рабочей поездкой в Крым. Там он встретился и пообщался с победителями и финалистами «Большой перемены», а воскресный вечер завершил песнями у костра.
«Костровая! Завершаем рабочее воскресенье в компании победителей и финалистов разных сезонов „Большой перемены ‚‘ — написал Артюхов в своем telegram-канале.
Также он поблагодарил ребят за душевное времяпрепровождение и опубликовал видео с песнями под гитару. На кадрах видно, что молодежь собралась в большой круг у огня и наслаждалась моментом.
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