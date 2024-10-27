В Госдуму внесли проект запрета отказа в работе женщинам без детей: что еще предложили депутаты

В ЛДПР предложили запретить отказы бездетным женщинам в приеме на работу

28 октября 2024 в 04:34 Размер текста - 17 +

Депутаты ЛДПР призвали внести изменения в ТК РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU Представители ЛДПР под руководством Ярослава Нилова, председателя комитета по социальной политике, инициируют внесение в Государственную думу нового законопроекта. Документ запрещает работодателям отклонять кандидатуры женщин на основании их бездетности. Что еще предусматривает инициатива — в материале URA.RU. ЛДПР внесла проект запрета отказа в работе женщинам без детей В Госдуме появился законопроект, запрещающий отказывать в трудоустройстве женщинам без детей. Инициатива, предложенная депутатами от ЛДПР, вносит соответствующие изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. «На практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это стало основанием для разработки нового законодательного предложения. Что еще предложили депутаты Дополнительно законопроект устанавливает, что работодатель не имеет права отзывать женщин из декретного отпуска до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Также предусматривается возможность перехода матерей на другую работу с сохранением среднего заработка с прежнего места работы до достижения ребенком трехлетнего возраста. Эти меры направлены на усиление защиты прав женщин на рынке труда. Правительство облегчило трудоустройство женщин с детьми и пожилых в 2020 году Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое предоставит дополнительные возможности для трудоустройства уязвимым категориям граждан, включая женщин с детьми до трех лет и пожилых людей. Тогда Мишустин указал на роль региональных госслужб занятости в реализации этих образовательных программ. До этого службы не имели возможности самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии тем, кто непосредственно осуществляет обучение, что создавало определенные трудности в доступе к переобучению и повышению квалификации. С этим постановлением, по словам Мишустина, устраняется правовой пробел, который ранее мешал эффективной работе служб занятости. Теперь они смогут напрямую договариваться о выделении субсидий, что ускорит и упростит процессы переобучения и помощи в трудоустройстве для указанных категорий граждан. Безработица в России достигла исторического минимума Уровень безработицы в России в марте 2024 года достиг исторического минимума, снизившись до 2,7%. Об этом сообщают данные Росстата, опубликованные на официальном сайте ведомства. Этот показатель стал самым низким в истории страны. «В марте 2024 года два миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2024 года составил 2,7% (без исключения сезонного фактора)», — отмечается в докладе Росстата. Кроме того, согласно данным статистического агентства, общее число безработных в стране сократилось до 2,026 миллиона человек с 2,109 миллиона человек месяцем ранее. Отмечается также, что к концу марта на учете в службах занятости оставались полмиллиона граждан, из которых 400 тысяч имели статус безработного. По словам президента России Владимира Путина, безработицы в стране почти нет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Представители ЛДПР под руководством Ярослава Нилова, председателя комитета по социальной политике, инициируют внесение в Государственную думу нового законопроекта. Документ запрещает работодателям отклонять кандидатуры женщин на основании их бездетности. Что еще предусматривает инициатива — в материале URA.RU. В Госдуме появился законопроект, запрещающий отказывать в трудоустройстве женщинам без детей. Инициатива, предложенная депутатами от ЛДПР, вносит соответствующие изменения в Трудовой кодекс Российской Федерации. «На практике некоторые работодатели отказывают в трудоустройстве молодым женщинам, у которых нет детей, опасаясь последующих сложностей, связанных с потенциальным длительным отпуском и выплатами по беременности, родам и уходу за ребенком», — говорится в пояснительной записке к законопроекту. Это стало основанием для разработки нового законодательного предложения. Дополнительно законопроект устанавливает, что работодатель не имеет права отзывать женщин из декретного отпуска до тех пор, пока ребенку не исполнится три года. Также предусматривается возможность перехода матерей на другую работу с сохранением среднего заработка с прежнего места работы до достижения ребенком трехлетнего возраста. Эти меры направлены на усиление защиты прав женщин на рынке труда. Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, которое предоставит дополнительные возможности для трудоустройства уязвимым категориям граждан, включая женщин с детьми до трех лет и пожилых людей. Тогда Мишустин указал на роль региональных госслужб занятости в реализации этих образовательных программ. До этого службы не имели возможности самостоятельно заключать договоры и выделять субсидии тем, кто непосредственно осуществляет обучение, что создавало определенные трудности в доступе к переобучению и повышению квалификации. С этим постановлением, по словам Мишустина, устраняется правовой пробел, который ранее мешал эффективной работе служб занятости. Теперь они смогут напрямую договариваться о выделении субсидий, что ускорит и упростит процессы переобучения и помощи в трудоустройстве для указанных категорий граждан. Уровень безработицы в России в марте 2024 года достиг исторического минимума, снизившись до 2,7%. Об этом сообщают данные Росстата, опубликованные на официальном сайте ведомства. Этот показатель стал самым низким в истории страны. «В марте 2024 года два миллиона человек в возрасте 15 лет и старше классифицировались как безработные (в соответствии с методологией Международной организации труда). Уровень безработицы населения в возрасте 15 лет и старше в марте 2024 года составил 2,7% (без исключения сезонного фактора)», — отмечается в докладе Росстата. Кроме того, согласно данным статистического агентства, общее число безработных в стране сократилось до 2,026 миллиона человек с 2,109 миллиона человек месяцем ранее. Отмечается также, что к концу марта на учете в службах занятости оставались полмиллиона граждан, из которых 400 тысяч имели статус безработного. По словам президента России Владимира Путина, безработицы в стране почти нет.