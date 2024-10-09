Путин оценил уровень безработицы в России

Путин: безработицы в России уже практически нет
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Владимир Путин на ВДНХ. Москва, путин владимир
Путин заявил, что не хватает рабочих рук в стране Фото:

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения эффективности производства в условиях фактически нулевой безработицы в стране. Открытие новых промышленных объектов он осуществил по видеосвязи.

«Не хватает рабочих рук в стране. Безработица на исторически рекордно низком уровне — ее практически нет уже. И это уже один из факторов ограничения экономического роста, — отметил глава государства. — Самый лучший выход — это повышение технологической независимости, повышение производительности труда», — подчеркнул Владимир Путин, передает ТАСС.

Президент подчеркнул, что открытие новых высокотехнологичных производств является шагом в правильном направлении для компенсации нехватки рабочей силы и стимулирования экономического роста.

Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, опустившись до 2,4% в июле 2024 года, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно данным, представленным председателем правительства, в июле количество безработных в возрастной категории от 15 лет составило 1,9 миллиона человек с примерно равным распределением между мужчинами и женщинами.

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Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повышения эффективности производства в условиях фактически нулевой безработицы в стране. Открытие новых промышленных объектов он осуществил по видеосвязи. «Не хватает рабочих рук в стране. Безработица на исторически рекордно низком уровне — ее практически нет уже. И это уже один из факторов ограничения экономического роста, — отметил глава государства. — Самый лучший выход — это повышение технологической независимости, повышение производительности труда», — подчеркнул Владимир Путин, передает ТАСС. Президент подчеркнул, что открытие новых высокотехнологичных производств является шагом в правильном направлении для компенсации нехватки рабочей силы и стимулирования экономического роста. Уровень безработицы в России достиг исторического минимума, опустившись до 2,4% в июле 2024 года, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Согласно данным, представленным председателем правительства, в июле количество безработных в возрастной категории от 15 лет составило 1,9 миллиона человек с примерно равным распределением между мужчинами и женщинами.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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