27 октября 2024

Пассажира Porsche прооперировали после жесткой аварии в центре Екатеринбурга

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Операция по имплантации стимулятора блуждающего нерва. Екатеринбург, медицина, врач, больница, медик, хирургическая операция
Операция прошла успешно, мужчине предстоит пройти курс восстановления Фото:

Пассажира Porsche, получившего перелом позвоночника после аварии с такси в ночь на 13 октября в центре Екатеринбурга, прооперировали. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Он лежит в больнице №40 после операции. У него состояние средней тяжести. Сейчас проходит курс восстановления», — сказал собеседник агентства.

Авария произошла на улице Малышева. По данным ГАИ, таксист на Hyundai, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу элитной иномарке. От удара Hyundai отбросило в дерево. В ней также находилась пассажирка — она, как и таксист, родом из Узбекистана (в РФ они находятся незаконно).

По некоторым данным, за рулем Porsche мог находиться авторитетный бизнесмен Александр Дисков (Фартовый), который якобы скрылся с места аварии. Но подтверждений эта информация пока не имеет.

Трое пострадавших получили страшные травмы. Водитель такси — перелом костей таза, его пассажирка — перелом основания черепа. Силовики до сих пор не опросили участников аварии, заключил источник агентства.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите знать все, что происходит в вашем городе? Подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пассажира Porsche, получившего перелом позвоночника после аварии с такси в ночь на 13 октября в центре Екатеринбурга, прооперировали. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник. «Он лежит в больнице №40 после операции. У него состояние средней тяжести. Сейчас проходит курс восстановления», — сказал собеседник агентства. Авария произошла на улице Малышева. По данным ГАИ, таксист на Hyundai, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу элитной иномарке. От удара Hyundai отбросило в дерево. В ней также находилась пассажирка — она, как и таксист, родом из Узбекистана (в РФ они находятся незаконно). По некоторым данным, за рулем Porsche мог находиться авторитетный бизнесмен Александр Дисков (Фартовый), который якобы скрылся с места аварии. Но подтверждений эта информация пока не имеет. Трое пострадавших получили страшные травмы. Водитель такси — перелом костей таза, его пассажирка — перелом основания черепа. Силовики до сих пор не опросили участников аварии, заключил источник агентства.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...