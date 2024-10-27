Пассажира Porsche прооперировали после жесткой аварии в центре Екатеринбурга

Операция прошла успешно, мужчине предстоит пройти курс восстановления Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Пассажира Porsche, получившего перелом позвоночника после аварии с такси в ночь на 13 октября в центре Екатеринбурга, прооперировали. Об этом URA.RU рассказал осведомленный источник.

«Он лежит в больнице №40 после операции. У него состояние средней тяжести. Сейчас проходит курс восстановления», — сказал собеседник агентства.

Авария произошла на улице Малышева. По данным ГАИ, таксист на Hyundai, перестраиваясь в левый ряд, не уступил дорогу элитной иномарке. От удара Hyundai отбросило в дерево. В ней также находилась пассажирка — она, как и таксист, родом из Узбекистана (в РФ они находятся незаконно).

По некоторым данным, за рулем Porsche мог находиться авторитетный бизнесмен Александр Дисков (Фартовый), который якобы скрылся с места аварии. Но подтверждений эта информация пока не имеет.

Трое пострадавших получили страшные травмы. Водитель такси — перелом костей таза, его пассажирка — перелом основания черепа. Силовики до сих пор не опросили участников аварии, заключил источник агентства.