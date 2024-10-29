Фейки в адрес РФ — любимое упражнение Запада: главные заявления Дмитрия Пескова

Песков не стал комментировать слухи о военных КНДР в Курской области

29 октября 2024 в 15:05 Размер текста - 17 +

Дмитрий Песков заявил, что в РФ относятся с иронией к обвинениям Запада в распространении фейков Фото: Владимир Андреев © URA.RU У западных стран «излюбленным упражнением» является обвинять Россию в распространении фейков. Например, об ураганах «Хелен» и «Милтон», которые прошли в США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать слухи о появлении военных КНДР в Курской области. Заявления Пескова — в материале URA.RU. Обвинения РФ в фейках Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в распространении Россией, Кубой и Ираном и Северной Кореей дезинформации об ураганах «Милтон» и «Хелен» в США. Он заявил, что такие упреки со стороны Запада стали частым явлением и не подкреплены фактами. По словам пресс-секретаря российского лидера, в стране к таким обвинениям относятся уже с иронией. Военные КНДР в Курской области Новость по теме Разговорники на корейском, десяток тысяч военных: как США убеждают мир в участии КНДР в СВО Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать насчет слова генерального секретаря НАТО Марк Рютте о нахождении в Курской области северокорейских военных. По словам пресс-секретаря президента РФ, Владимир Путин во время саммита БРИКС уже ясно выразил свое мнение на этот счет. По его словам, страна «никого не просила» о присутствии бойцов КНДР в зоне СВО. Итоги парламентских выборов в Грузии Пресс-секретарь президента РФ заявил, что страна не вмешивается во внутренние дела Грузии и не рассматривает предполагаемые сценарии изменения грузинской политической обстановки после победы партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Такое мнение Дмитрий Песков выразил в ответ на вопросы журналистов о возможности превращения Грузии во «вторую Украину» после выборов. Ранее такое предположение отверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Песков также указал на заявления со стороны США и Европейского Союза, которые, по его словам, носят ультимативный характер по отношению к грузинскому руководству. Такие действия могут усилить напряжение в регионе. Распродажа недвижимости в РФ В Кремле не располагают информацией о распродаже недвижимости через судебные инстанции. Однако, по словам Пескова, страна сделает все, чтобы защитить свои имущественные интересы. Запуск завода Rheinmetall на Украине Пресс-секретарь президента России заявил, что новый завод немецкой оборонной компании Rheinmetall, который начал работу на территории Украины, может рассматриваться как законная военная цель для ВС РФ. «Разумеется. Да», — кратко ответил Песков. Компания Rheinmetall, занимающаяся производством оборонной продукции, открыла свое первое производственное предприятие в Украине. Этот завод стал первым из четырех, которые концерн планирует реализовать в стране. «Цветная революция» в Грузии Анализ возможностей увеличения рисков «цветной революции» в Грузии после парламентских выборов должен проводиться местными правоохранительными органами. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела страны. В Тбилиси 28 октября состоялся митинг оппозиции, выражающей недовольство результатами парламентских выборов. На этих выборах победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Результаты выборов были оспорены не только международными наблюдателями, но и президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не исключает возможности «последствий», если грузинское правительство не вернется к политике евроинтеграции. 95 лет со дня рождения Евгения Примакова Бывший премьер-министр России и экс-глава МИД Евгений Примаков, чье 95-летие отмечается сегодня, остается в памяти как выдающийся государственный деятель, заслуги которого перед страной трудно переоценить. Его вклад в формирование внешней политики России, укрепление суверенитета и самостоятельности национальной линии получил высокую оценку как в России, так и за рубежом. Президент Владимир Путин высоко ценил Примакова и всегда относился к нему с большим уважением, отметил Дмитрий Песков. График Путина на 29 октября Президент России проведет ряд значимых мероприятий в Кремле. Он выступит на пленарной сессии конгресса в области здравоохранения, которая пройдет в Государственном Кремлевском дворце. Здравоохранение является ключевым сектором для населения страны, и в своем выступлении президент представит видение будущего развития этой отрасли, заявил Дмитрий Песков. После этого глава государства обратится к участникам съезда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Это масштабное событие соберет представителей профсоюзов со всей страны, охватывающих почти 20 миллионов человек. Завершится день непубличной рабочей встречей в Кремле. Кроме того, журналисты задали пресс-секретарю российского лидера вопрос, будет ли Путин принимать 30 ноября министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. На это Песков ответил, что такой встречи в графике не назначено. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

У западных стран «излюбленным упражнением» является обвинять Россию в распространении фейков. Например, об ураганах «Хелен» и «Милтон», которые прошли в США, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. В связи с этим пресс-секретарь президента РФ отказался комментировать слухи о появлении военных КНДР в Курской области. Заявления Пескова — в материале URA.RU. Дмитрий Песков прокомментировал обвинения в распространении Россией, Кубой и Ираном и Северной Кореей дезинформации об ураганах «Милтон» и «Хелен» в США. Он заявил, что такие упреки со стороны Запада стали частым явлением и не подкреплены фактами. По словам пресс-секретаря российского лидера, в стране к таким обвинениям относятся уже с иронией. Дмитрий Песков заявил, что ему нечего сказать насчет слова генерального секретаря НАТО Марк Рютте о нахождении в Курской области северокорейских военных. По словам пресс-секретаря президента РФ, Владимир Путин во время саммита БРИКС уже ясно выразил свое мнение на этот счет. По его словам, страна «никого не просила» о присутствии бойцов КНДР в зоне СВО. Пресс-секретарь президента РФ заявил, что страна не вмешивается во внутренние дела Грузии и не рассматривает предполагаемые сценарии изменения грузинской политической обстановки после победы партии «Грузинская мечта» на парламентских выборах. Такое мнение Дмитрий Песков выразил в ответ на вопросы журналистов о возможности превращения Грузии во «вторую Украину» после выборов. Ранее такое предположение отверг премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Песков также указал на заявления со стороны США и Европейского Союза, которые, по его словам, носят ультимативный характер по отношению к грузинскому руководству. Такие действия могут усилить напряжение в регионе. В Кремле не располагают информацией о распродаже недвижимости через судебные инстанции. Однако, по словам Пескова, страна сделает все, чтобы защитить свои имущественные интересы. Пресс-секретарь президента России заявил, что новый завод немецкой оборонной компании Rheinmetall, который начал работу на территории Украины, может рассматриваться как законная военная цель для ВС РФ. «Разумеется. Да», — кратко ответил Песков. Компания Rheinmetall, занимающаяся производством оборонной продукции, открыла свое первое производственное предприятие в Украине. Этот завод стал первым из четырех, которые концерн планирует реализовать в стране. Анализ возможностей увеличения рисков «цветной революции» в Грузии после парламентских выборов должен проводиться местными правоохранительными органами. Дмитрий Песков подчеркнул, что Россия не вмешивается во внутренние дела страны. В Тбилиси 28 октября состоялся митинг оппозиции, выражающей недовольство результатами парламентских выборов. На этих выборах победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Результаты выборов были оспорены не только международными наблюдателями, но и президентом Грузии Саломе Зурабишвили. Представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Вашингтон не исключает возможности «последствий», если грузинское правительство не вернется к политике евроинтеграции. Бывший премьер-министр России и экс-глава МИД Евгений Примаков, чье 95-летие отмечается сегодня, остается в памяти как выдающийся государственный деятель, заслуги которого перед страной трудно переоценить. Его вклад в формирование внешней политики России, укрепление суверенитета и самостоятельности национальной линии получил высокую оценку как в России, так и за рубежом. Президент Владимир Путин высоко ценил Примакова и всегда относился к нему с большим уважением, отметил Дмитрий Песков. Президент России проведет ряд значимых мероприятий в Кремле. Он выступит на пленарной сессии конгресса в области здравоохранения, которая пройдет в Государственном Кремлевском дворце. Здравоохранение является ключевым сектором для населения страны, и в своем выступлении президент представит видение будущего развития этой отрасли, заявил Дмитрий Песков. После этого глава государства обратится к участникам съезда Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР). Это масштабное событие соберет представителей профсоюзов со всей страны, охватывающих почти 20 миллионов человек. Завершится день непубличной рабочей встречей в Кремле. Кроме того, журналисты задали пресс-секретарю российского лидера вопрос, будет ли Путин принимать 30 ноября министра иностранных дел КНДР Цой Сон Хи. На это Песков ответил, что такой встречи в графике не назначено.