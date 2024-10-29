В Кремле ответили URA.RU на вопрос о «цветной революции» в Грузии

Песков: риски «цветной революции» в Грузии должны оценивать внутри страны
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле ответили URA.RU на вопрос о «цветной революции» в Грузии
В Кремле ответили URA.RU на вопрос о «цветной революции» в Грузии Фото:

Оценка рисков новой «цветной революции» в Грузии — это задача органов внутренних дел страны. Как объяснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не вмешивается во внутренние дела соседнего государства.

«[Риски „цветной революции“] это дело органов внутренних дел Грузии. Мы не вмешиваемся, но мы обеспокоены, что страны ЕС и США в своих официальных заявлениях высказывают ультиматумы нынешнему руководству Грузии», — заявил Песков.

В понедельник 28 октября в Тбилиси прошел митинг оппозиции против результатов парламентских выборов, на которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Выборы не признали не только за рубежом, но и президент страны Саломе Зурабишвили. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты не исключают «дальнейших последствий», если грузинское правительство не вернется на курс евроинтеграции.

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Оценка рисков новой «цветной революции» в Грузии — это задача органов внутренних дел страны. Как объяснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не вмешивается во внутренние дела соседнего государства. «[Риски „цветной революции“] это дело органов внутренних дел Грузии. Мы не вмешиваемся, но мы обеспокоены, что страны ЕС и США в своих официальных заявлениях высказывают ультиматумы нынешнему руководству Грузии», — заявил Песков. В понедельник 28 октября в Тбилиси прошел митинг оппозиции против результатов парламентских выборов, на которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Выборы не признали не только за рубежом, но и президент страны Саломе Зурабишвили. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты не исключают «дальнейших последствий», если грузинское правительство не вернется на курс евроинтеграции.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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