Оценка рисков новой «цветной революции» в Грузии — это задача органов внутренних дел страны. Как объяснил URA.RU пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Россия не вмешивается во внутренние дела соседнего государства.
«[Риски „цветной революции“] это дело органов внутренних дел Грузии. Мы не вмешиваемся, но мы обеспокоены, что страны ЕС и США в своих официальных заявлениях высказывают ультиматумы нынешнему руководству Грузии», — заявил Песков.
В понедельник 28 октября в Тбилиси прошел митинг оппозиции против результатов парламентских выборов, на которых победу одержала правящая партия «Грузинская мечта». Выборы не признали не только за рубежом, но и президент страны Саломе Зурабишвили. Официальный представитель Госдепартамента США Мэттью Миллер заявил, что Штаты не исключают «дальнейших последствий», если грузинское правительство не вернется на курс евроинтеграции.
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