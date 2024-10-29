Песков назвал упреки в адрес РФ «излюбленным упражнением» Запада

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на обвинения в адрес России, агенты которой якобы распространяли фейковую информацию об ураганах «Милтон» и «Хелен» в США. По его словам, упреки в адрес РФ являются «излюбленным упражнением» Запада, которые не имеют никакого подтверждения.
«Мы каждый день видим разные обвинения в адрес России, Кореи, Ирана, Кубы. Это уже излюбленное упражнение Запада, которое выполняется как ритуальное упражнение»,- заявил Песков во время конференц-колла с журналистами.
Он также подчеркнул, что в адрес России ни разу не было озвучено аргументированных обвинений, которые имели бы подтверждение. Он назвал упреки в адрес РФ «голословными», которые Запад с завидной регулярностью распространяет в интернете. По словам Пескова, в России к этим обвинениям уже относятся с иронией.
Ранее американский телеканал CNN обвинил Россию, КНР и Кубу в дезинформации о помощи США жертвам ураганов «Милтон» и «Хелен». Согласно данным телеканала, агенты из России, Китая и Кубы распространяли ложную информацию о действиях правительства США. В частности, якобы китайский аккаунт использовал сгенерированное изображение вице-президента Камалы Харрис с утверждением, что средства ушли на помощь Украине и Израилю. Россия опровергла обвинения во вмешательстве в выборы, заявив о готовности работать с любым выбранным американским президентом.
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