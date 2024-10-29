Колонна протестующих в Тбилиси дошла до здания парламента

29 октября 2024 в 23:00 Размер текста - 17 +

Подавляющее большинство демонстрантов составляет молодежь Фото: Наталья Борисова © URA.RU Колонна протестующих, недовольных результатами парламентских выборов в Грузии, собралась у здания парламента в центре Тбилиси. Демонстрация привлекла внимание многих, особенно молодежи, которая активно участвовала в марше к законодательному органу. На выборах в Грузии выиграла лояльная к РФ партия: спорные результаты, протесты оппозиции, драки «Протестующие едва заполнили центр прилегающей к парламенту площади», — сообщает корреспондент РИА Новости. Там накануне прошел крупный оппозиционный митинг. Протесты вызваны результатами голосования 26 октября, когда, согласно данным ЦИК, партия «Грузинская мечта» получила 53,93% голосов. Оппозиционные партии, в сумме набравшие 37,78%, заявили о несогласии с результатами. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар подтвердил хорошую организацию выборов, однако указал на зафиксированные нарушения. По его словам, по результатам наблюдения, выборы были хорошо организованы, но были зафиксированы некоторые нарушения. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Колонна протестующих, недовольных результатами парламентских выборов в Грузии, собралась у здания парламента в центре Тбилиси. Демонстрация привлекла внимание многих, особенно молодежи, которая активно участвовала в марше к законодательному органу. «Протестующие едва заполнили центр прилегающей к парламенту площади», — сообщает корреспондент РИА Новости. Там накануне прошел крупный оппозиционный митинг. Протесты вызваны результатами голосования 26 октября, когда, согласно данным ЦИК, партия «Грузинская мечта» получила 53,93% голосов. Оппозиционные партии, в сумме набравшие 37,78%, заявили о несогласии с результатами. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар подтвердил хорошую организацию выборов, однако указал на зафиксированные нарушения. По его словам, по результатам наблюдения, выборы были хорошо организованы, но были зафиксированы некоторые нарушения.