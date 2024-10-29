29 октября 2024

Колонна протестующих в Тбилиси дошла до здания парламента

© Служба новостей «URA.RU»
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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
Подавляющее большинство демонстрантов составляет молодежь Фото:

Колонна протестующих, недовольных результатами парламентских выборов в Грузии, собралась у здания парламента в центре Тбилиси. Демонстрация привлекла внимание многих, особенно молодежи, которая активно участвовала в марше к законодательному органу.

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«Протестующие едва заполнили центр прилегающей к парламенту площади», — сообщает корреспондент РИА Новости. Там накануне прошел крупный оппозиционный митинг.

Протесты вызваны результатами голосования 26 октября, когда, согласно данным ЦИК, партия «Грузинская мечта» получила 53,93% голосов. Оппозиционные партии, в сумме набравшие 37,78%, заявили о несогласии с результатами.

Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар подтвердил хорошую организацию выборов, однако указал на зафиксированные нарушения. По его словам, по результатам наблюдения, выборы были хорошо организованы, но были зафиксированы некоторые нарушения.

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Колонна протестующих, недовольных результатами парламентских выборов в Грузии, собралась у здания парламента в центре Тбилиси. Демонстрация привлекла внимание многих, особенно молодежи, которая активно участвовала в марше к законодательному органу. «Протестующие едва заполнили центр прилегающей к парламенту площади», — сообщает корреспондент РИА Новости. Там накануне прошел крупный оппозиционный митинг. Протесты вызваны результатами голосования 26 октября, когда, согласно данным ЦИК, партия «Грузинская мечта» получила 53,93% голосов. Оппозиционные партии, в сумме набравшие 37,78%, заявили о несогласии с результатами. Спецкоординатор кратковременной миссии ОБСЕ Паскаль Ализар подтвердил хорошую организацию выборов, однако указал на зафиксированные нарушения. По его словам, по результатам наблюдения, выборы были хорошо организованы, но были зафиксированы некоторые нарушения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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