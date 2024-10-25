В Молочном союзе раскрыли, когда подешевеет сливочное масло

Стоимость сливочного масла в России должна снизиться в течение следующего месяца после налаживания импорта из-за рубежа. Об этом заявил заместитель директора Союза предприятий молочной отрасли Александр Рыбин. По его словам, это станет возможным благодаря увеличению поставок масла из дружественных стран, что должно стабилизировать цены на внутреннем рынке.
«Сейчас единственный выход, как это было, к примеру, с яйцами, — максимально открыть импорт, насытить рынок завозной продукцией. Это позволит разбавить сложившийся ассортимент, усилить конкуренцию и удовлетворить растущий спрос, что логичным образом повлияет и на цены», — сообщил Рыбин «Парламентской газете». Он отметил, что сразу после начала импорта масла цены начнут снижаться.
По словам Александра Рыбина, цены не вернутся к прежнему уровню, при этом ожидается значительное их снижение. Он уточнил, что в Минсельхозе РФ уже принимаются меры для увеличения импорта сливочного масла из дружественных стран для стабилизации ценовой ситуации на рынке.
Ранее сообщалось, что ведущие производители сливочного масла уменьшили объемы производства и поставок продукта в федеральные розничные сети. Это привело к повышению цен. Средняя цена на сливочное масло выросла на 25%. Сейчас она составляет около 206 рублей. Какие страны будут поставлять сливочное масло в Россию — в материале URA.RU.
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