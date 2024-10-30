В РФ хотят освободить от НДФЛ при продаже жилья семьи с ребенком

В Госдуме предлагают освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилья на семьи с одним ребенком. Такой законопроект внесут лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов и первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогу Александр Ремезков.
«Законопроект предлагает освободить от уплаты НДФЛ при продаже жилых объектов. Это планируется осуществлять независимо от того, сколько времени они находились в собственности семьи с одним ребенком в том числе», — пишет РИА Новости со ссылкой на пояснительную записку.
Сергей Миронов пояснил, что на данный момент семьи с двумя и более детьми освобождаются от уплаты НДФЛ на доход от продажи жилья при соблюдении ряда условий. «Норма будет стимулировать граждан к расширению жилплощади и семьи. Семьи с одним ребенком имеют большой демографический потенциал и также нуждаются в поддержке», — подчеркнул глава партии. Александр Ремезков добавил, что принятие такой инициативы может стать дополнительным стимулом для рождения второго ребенка.
Сообщалось, что в ВШЭ нашли способ побороть бездетность в России. По мнению ученых, нужно повышать рождаемость вторых и последующих детей. Доля российских семей, способных покрывать все свои потребности, достигла рекордного уровня во втором квартале 2024 года. В апреле—июне этого года эта доля составила 4,9%, что является самым высоким показателем с первого квартала 2016 года.
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