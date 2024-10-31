Развитие отношений с КНДР и нервозность Киева: о чем Песков говорил с журналистами

США меняют состав санкционных списков, руководствуясь своими экономическими интересами. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Представитель Кремля отметил, что если речь идет об из собственных торгово-экономических интересах, то США занимают достаточно прагматичную позицию. Он также заявил, что киевский режим уже начал испытывать некоторую нервозность из-за успехов российской армии. Песков отметил, что все планы Украины строятся на втягивании в конфликт всех стан Запада. О чем еще песков сообщил журналистам — в материале URA.RU.
Решения по санкциям США принимает только в своих интересах
На фоне временного снятия санкций со сделок по энергетике с рядом российских банков Песков заявил, что США принимают решения касающиеся ограничений, вводимых против России, руководствуясь своими экономическими интересами. «В целом, США <...> без колебаний принимают решения об исключении тех или иных позиций из санкционных списков в том случае, если это соответствует экономическим интересам Америки», — сообщил Песков.
Нервозность киевского режима
Все планы Киева сводятся к тому, чтобы затянуть в российско-украинский конфликт все станы Запада, считает представитель Кремля. Учитывая успехи ВС РФ по всем фронтам, киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность. «Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна. <...> Киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность», — отметил Песков.
Запуск баллистической ракеты КНДР
Россия остается привержена международным договорам. Об этом сообщил пресс-секретарь президента, отвечая на вопрос, делится ли РФ с Северной Кореей (КНДР) военными технологиями, который появился на фоне сообщений о запуске КНДР баллистической ракеты. «Мы остаемся приверженными подписанному договору и развивать отношения с нашим соседом во всех областях, и это не должно никого ни пугать, ни заботить», — отметил Песков.
Иск против Google
Пресс-секретарь президента также прокомментировал иск российских телеканалов к американской корпорации Google, касающийся выплаты компенсаций. Песков отметил, что требуемая сумма носит в большей степени символический характер и целью ее предъявления является привлечение общественного внимания к политике Google по ограничению доступа к контенту.
Запрет хиджаба
Кремль решил не вмешиваться в вопрос о запрете хиджаба, который подняли депутаты в Чечне. «Каждый регион реализует свои полномочия. Мы в этой дискуссии не принимаем участия», — подчеркнул Песков.
Что сегодня делает Путин
Президент России Владимир Путин сегодня, 31 октября, проведет рабочие встречи в Кремле, в том числе с вице-премьером Маратом Хуснуллиным. По словам Пескова, встречи пройдут в рамках обычного рабочего дня, без публичных мероприятий. «Огромный срез вопросов находится в кураторстве вице-премьера, строительная отрасль, которая дает синергию для всей экономики», — отметил он.
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