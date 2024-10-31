Кремль — URA.RU: США принимают решения по санкциям в своих интересах

В Кремле прокомментировали новое решение США по санкциям
© Служба новостей «URA.RU»
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В Кремле прокомментировали решение США временно снять санкции на некоторые сделки Сбера, ВТБ и других российских банков
В Кремле прокомментировали решение США временно снять санкции на некоторые сделки Сбера, ВТБ и других российских банков Фото:

США принимают решения об изменении санкционных списков в отношении российских компаний, руководствуясь своими собственными интересами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о временном снятии санкций со сделок по энергетике с рядом российских банков.

«В целом, США занимают достаточно прагматичную позицию в том, что касается их собственных торгово-экономических интересов. Они без колебаний принимают решения об исключении тех или иных позиций из санкционных списков в том случае, если это соответствует экономическим интересам Америки», — заявил Песков.

Минфин США в преддверие зимы разрешил сделки по энергетике с крупнейшими российскими банками — Сбером, ВТБ, ЦБ, Росбанком и другими. Речь идет о сделках, связанных с добычей, обработкой, транспортировкой и покупкой нефти, нефтепродуктов, природного газа, угля, древесины, любых форм урана и возобновляемых источников энергии. Разрешение будет действовать вплоть до 30 апреля 2025 года.

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США принимают решения об изменении санкционных списков в отношении российских компаний, руководствуясь своими собственными интересами. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос URA.RU о временном снятии санкций со сделок по энергетике с рядом российских банков. «В целом, США занимают достаточно прагматичную позицию в том, что касается их собственных торгово-экономических интересов. Они без колебаний принимают решения об исключении тех или иных позиций из санкционных списков в том случае, если это соответствует экономическим интересам Америки», — заявил Песков. Минфин США в преддверие зимы разрешил сделки по энергетике с крупнейшими российскими банками — Сбером, ВТБ, ЦБ, Росбанком и другими. Речь идет о сделках, связанных с добычей, обработкой, транспортировкой и покупкой нефти, нефтепродуктов, природного газа, угля, древесины, любых форм урана и возобновляемых источников энергии. Разрешение будет действовать вплоть до 30 апреля 2025 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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