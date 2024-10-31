Песков: киевский режим проявляет нервозность

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Песков заявил, что Киев пытается вовлечь Запад в конфликт
Песков заявил, что Киев пытается вовлечь Запад в конфликт Фото:

Киевский режим проявляет нервозность, пытаясь вовлечь Запад в конфликт с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее хорошо видят у нас в стране и в западных странах. На фоне этой динамики киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность», — отметил Песков в ходе конференц-колла. 

По его словам, все планы Киева сводятся к тому, чтобы затянуть в конфликт все станы Запада. Так пресс-секретарь президента прокомментировал новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у союзников дальнобойные крылатые ракеты «Томагавк» для нанесения ударов по военным целям внутри РФ. 

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Киевский режим проявляет нервозность, пытаясь вовлечь Запад в конфликт с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. «Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее хорошо видят у нас в стране и в западных странах. На фоне этой динамики киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность», — отметил Песков в ходе конференц-колла.  По его словам, все планы Киева сводятся к тому, чтобы затянуть в конфликт все станы Запада. Так пресс-секретарь президента прокомментировал новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у союзников дальнобойные крылатые ракеты «Томагавк» для нанесения ударов по военным целям внутри РФ. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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