Песков: киевский режим проявляет нервозность

Киевский режим проявляет нервозность, пытаясь вовлечь Запад в конфликт с РФ. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
«Динамика на фронтах вполне понятна и очевидна, ее хорошо видят у нас в стране и в западных странах. На фоне этой динамики киевский режим начинает проявлять изрядную нервозность», — отметил Песков в ходе конференц-колла.
По его словам, все планы Киева сводятся к тому, чтобы затянуть в конфликт все станы Запада. Так пресс-секретарь президента прокомментировал новость о том, что президент Украины Владимир Зеленский попросил у союзников дальнобойные крылатые ракеты «Томагавк» для нанесения ударов по военным целям внутри РФ.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.