Песков прокомментировал требования о компенсации российским каналам от Google

Песков: выплаты российским каналам от Google являются символическими
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Дмитрий Песков на пресс-конференции, посвященной старту конкурса медиа-грантов РГО. Москва, песков дмитрий
Дмитрий Песков заявил, что требования телеканалов РФ к Google касаются финансовых компенсаций и общего доступа к платформе Фото:

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла высказал мнение о требованиях российских телеканалов к американской компании Google о выплате компенсаций. По его словам, сумма требований имеет скорее символический характер и направлена на привлечение внимания к действиям Google, связанным с ограничением контента.

«Я даже не могу произнести это число, скорее она символична. Эти требования скорее демонстрируют суть претензий — Google не должен запрещать вещание у себя», — отметил Песков. Он также подчеркнул, что американская компания может обратить внимание на данные обвинения и исправить ситуацию.

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла высказал мнение о требованиях российских телеканалов к американской компании Google о выплате компенсаций. По его словам, сумма требований имеет скорее символический характер и направлена на привлечение внимания к действиям Google, связанным с ограничением контента. «Я даже не могу произнести это число, скорее она символична. Эти требования скорее демонстрируют суть претензий — Google не должен запрещать вещание у себя», — отметил Песков. Он также подчеркнул, что американская компания может обратить внимание на данные обвинения и исправить ситуацию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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