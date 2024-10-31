Песков прокомментировал требования о компенсации российским каналам от Google

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе конференц-колла высказал мнение о требованиях российских телеканалов к американской компании Google о выплате компенсаций. По его словам, сумма требований имеет скорее символический характер и направлена на привлечение внимания к действиям Google, связанным с ограничением контента.
«Я даже не могу произнести это число, скорее она символична. Эти требования скорее демонстрируют суть претензий — Google не должен запрещать вещание у себя», — отметил Песков. Он также подчеркнул, что американская компания может обратить внимание на данные обвинения и исправить ситуацию.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.