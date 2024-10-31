В Челябинске отменен приговор экс-замминистра Бахаеву, осужденному за коррупцию

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Приговор Антону Бахаеву и Михаилу Смирнову в суде Центрального района. Челябинск, бахаев антон, смирнов михаил
Антон Бахаев (слева) и Михаил Смирнов (справа) вновь предстанут перед судом Фото:
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Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (дислокация — Челябинск) 31 октября отменил приговор бывшему замминистра экономического развития региона Антону Бахаеву и экс-депутату Центрального райсовета Михаилу Смирнову, осужденным за коррупцию. Дело направлено в суд первой инстанции, сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

«Приговор отменен. Дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда.

Сотрудники УФСБ по региону задержали Бахаева в июле 2018 года. Его обвинили в мошенничестве при организации российско-казахстанского форума. Через полгода под следствие попал Смирнов. Было установлено, что мужчины действовали вместе, в деле же появилась коррупционная составляющая.

Первый суд над Бахаевым и Смирновым сорвался из-за самоотвода судьи. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение пришлось начинать с начала. Вторая попытка рассмотреть дело закончилась обвинительным приговором: Бахаева отправили в колонию на четыре года, Смирнов отделался условным сроком.

Прокуратура не согласилась с приговором и оспорила это решение. Адвокаты подали встречную жалобу. При этом процесс передачи материалов в суд затянулся, и приговор Бахаеву и Смирнову вступил в силу. Но сроки подачи жалоб и представлений были оспорены, дело же дошло до кассации.

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Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (дислокация — Челябинск) 31 октября отменил приговор бывшему замминистра экономического развития региона Антону Бахаеву и экс-депутату Центрального райсовета Михаилу Смирнову, осужденным за коррупцию. Дело направлено в суд первой инстанции, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Приговор отменен. Дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Сотрудники УФСБ по региону задержали Бахаева в июле 2018 года. Его обвинили в мошенничестве при организации российско-казахстанского форума. Через полгода под следствие попал Смирнов. Было установлено, что мужчины действовали вместе, в деле же появилась коррупционная составляющая. Первый суд над Бахаевым и Смирновым сорвался из-за самоотвода судьи. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение пришлось начинать с начала. Вторая попытка рассмотреть дело закончилась обвинительным приговором: Бахаева отправили в колонию на четыре года, Смирнов отделался условным сроком. Прокуратура не согласилась с приговором и оспорила это решение. Адвокаты подали встречную жалобу. При этом процесс передачи материалов в суд затянулся, и приговор Бахаеву и Смирнову вступил в силу. Но сроки подачи жалоб и представлений были оспорены, дело же дошло до кассации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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