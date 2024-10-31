В Челябинске отменен приговор экс-замминистра Бахаеву, осужденному за коррупцию

31 октября 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

Антон Бахаев (слева) и Михаил Смирнов (справа) вновь предстанут перед судом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Подчиненные челябинского вице-губернатора Руслана Гаттарова обвиняются в хищениях Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (дислокация — Челябинск) 31 октября отменил приговор бывшему замминистра экономического развития региона Антону Бахаеву и экс-депутату Центрального райсовета Михаилу Смирнову, осужденным за коррупцию. Дело направлено в суд первой инстанции, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Приговор отменен. Дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Сотрудники УФСБ по региону задержали Бахаева в июле 2018 года. Его обвинили в мошенничестве при организации российско-казахстанского форума. Через полгода под следствие попал Смирнов. Было установлено, что мужчины действовали вместе, в деле же появилась коррупционная составляющая. Первый суд над Бахаевым и Смирновым сорвался из-за самоотвода судьи. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение пришлось начинать с начала. Вторая попытка рассмотреть дело закончилась обвинительным приговором: Бахаева отправили в колонию на четыре года, Смирнов отделался условным сроком. Прокуратура не согласилась с приговором и оспорила это решение. Адвокаты подали встречную жалобу. При этом процесс передачи материалов в суд затянулся, и приговор Бахаеву и Смирнову вступил в силу. Но сроки подачи жалоб и представлений были оспорены, дело же дошло до кассации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Седьмой кассационный суд общей юрисдикции (дислокация — Челябинск) 31 октября отменил приговор бывшему замминистра экономического развития региона Антону Бахаеву и экс-депутату Центрального райсовета Михаилу Смирнову, осужденным за коррупцию. Дело направлено в суд первой инстанции, сообщили URA.RU в пресс-службе суда. «Приговор отменен. Дело направлено в суд первой инстанции на новое рассмотрение в ином составе», — сообщили URA.RU в пресс-службе суда. Сотрудники УФСБ по региону задержали Бахаева в июле 2018 года. Его обвинили в мошенничестве при организации российско-казахстанского форума. Через полгода под следствие попал Смирнов. Было установлено, что мужчины действовали вместе, в деле же появилась коррупционная составляющая. Первый суд над Бахаевым и Смирновым сорвался из-за самоотвода судьи. Поводом якобы стала обмолвка на одном из предшествующих заседаний, которая позволяла защите поставить под вопрос беспристрастность судьи и правомерность вердикта. Рассмотрение пришлось начинать с начала. Вторая попытка рассмотреть дело закончилась обвинительным приговором: Бахаева отправили в колонию на четыре года, Смирнов отделался условным сроком. Прокуратура не согласилась с приговором и оспорила это решение. Адвокаты подали встречную жалобу. При этом процесс передачи материалов в суд затянулся, и приговор Бахаеву и Смирнову вступил в силу. Но сроки подачи жалоб и представлений были оспорены, дело же дошло до кассации.