Угрозы, деньги, Mercedes: что известно о задержании звезды «Дома-2» из Екатеринбурга

Бывшая Гуфа из Екатеринбурга Шевцова обвиняет коммерсанта в угрозах

31 октября 2024 в 20:30 Размер текста - 17 +

Яна Шевцова обвиняет бизнесмена в принуждении к сексу (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Екатеринбурге силовики задержали (и вскоре отпустили) бывшую возлюбленную рэпера Гуфа (Алексей Долматов), звезду «Дома-2» Яну Шевцову. Ее могут подозревать в мошенничестве. Перед этим у девушки забрали элитный Mercedes. Все, что известно об истории, — в материале URA.RU. Как говорил источник агентства, Шевцова якобы просила миллион рублей у бизнесмена Артема (имя изменено) за молчание. По его словам, Яна грозилась публично рассказать о том, что коммерсант бросил ее с ребенком, которого она родила от него в 2023 году. «Но у пары детей нет», — сказал собеседник. 10 октября Яну задержали возле торгового центра «Фан Фан», по слухам, при получении денег. Ее отвезли на допрос, а после отпустили. Уголовное дело против нее не возбуждено. Сама Шевцова заявила, что Артем якобы принуждал ее к сексу и угрожал. Она считает, что задержание мог инициировать Сергей Колосовский, который, по ее словам, представляет интересы предпринимателя. Адвокат отказался от комментариев по теме. Дозвониться до Артема к моменту публикации заметки так и не получилось. Перед задержанием — 8 октября — у Шевцовой забрали Mercedes на штрафстоянку. Она считает, что силовики якобы работали по наводке Артема. После этого она продала автомобиль, боясь, что ей якобы могли подкинуть туда запрещенные вещества. Источник агентства уверяет, что авто забрали, потому что у Яны якобы нет прав. Сама она эту информацию не подтвердила, но и не опровергла. Комментарий от городской ГАИ ожидается. В 2018 году девушка попала под суд. По версии следствия, она украла 20 тысяч рублей в квартире на улице Белинского. В Октябрьском райсуде URA.RU сообщили, что дело закончилось примирением сторон. Шевцова сказала, что никогда не была судима. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге силовики задержали (и вскоре отпустили) бывшую возлюбленную рэпера Гуфа (Алексей Долматов), звезду «Дома-2» Яну Шевцову. Ее могут подозревать в мошенничестве. Перед этим у девушки забрали элитный Mercedes. Все, что известно об истории, — в материале URA.RU. Как говорил источник агентства, Шевцова якобы просила миллион рублей у бизнесмена Артема (имя изменено) за молчание. По его словам, Яна грозилась публично рассказать о том, что коммерсант бросил ее с ребенком, которого она родила от него в 2023 году. «Но у пары детей нет», — сказал собеседник. 10 октября Яну задержали возле торгового центра «Фан Фан», по слухам, при получении денег. Ее отвезли на допрос, а после отпустили. Уголовное дело против нее не возбуждено. Сама Шевцова заявила, что Артем якобы принуждал ее к сексу и угрожал. Она считает, что задержание мог инициировать Сергей Колосовский, который, по ее словам, представляет интересы предпринимателя. Адвокат отказался от комментариев по теме. Дозвониться до Артема к моменту публикации заметки так и не получилось. Перед задержанием — 8 октября — у Шевцовой забрали Mercedes на штрафстоянку. Она считает, что силовики якобы работали по наводке Артема. После этого она продала автомобиль, боясь, что ей якобы могли подкинуть туда запрещенные вещества. Источник агентства уверяет, что авто забрали, потому что у Яны якобы нет прав. Сама она эту информацию не подтвердила, но и не опровергла. Комментарий от городской ГАИ ожидается. В 2018 году девушка попала под суд. По версии следствия, она украла 20 тысяч рублей в квартире на улице Белинского. В Октябрьском райсуде URA.RU сообщили, что дело закончилось примирением сторон. Шевцова сказала, что никогда не была судима.