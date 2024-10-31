В России заработал реестр с электронными повестками в армию

С 1 ноября в России начался второй этап внедрения Единого реестра воинского учета, который подразумевает активацию его работы, следует из постановления правительства. При этом председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов ранее предупредил, что нынешний призыв пройдет по старым правилам.
В рамках первого этапа, который проходил с 27 апреля по 31 октября, Министерство цифрового развития было обязано разработать систему в соответствии с техническим заданием и передать ее Министерству обороны для загрузки данных о военнообязанных. На втором этапе предполагается, что реестр начнет функционировать, хотя ранее Минцифры указывала на то, что полное внедрение системы может быть не завершено до 2025 года.
Документ устанавливает, что текущий осенний призыв должен осуществляться с применением этого нового цифрового инструмента. Тем не менее, как заявил Картаполов, до настоящего времени применяются прежние правила, и эксперимент с электронными повестками будет проведен лишь в нескольких регионах: Рязанской области, Республике Марий Эл и на Сахалине. Призыв продолжается с 1 октября по 31 декабря.
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