Первая половина ноября в Кургане будет теплее, чем обычно

В начале ноября жителей Кургана ожидает относительно теплая погода. Средняя температура в период с 1 по 15 ноября прогнозируется на уровне -1 градуса Цельсия, что на 2,7 градуса выше среднестатистических показателей для этого времени года. Информацию об этом пишет telegram-канал «Погода 45 — погода в Кургане».
«Днем столбик термометра будет колебаться от -3 до +7 градусов. Ночные температуры будут варьироваться от -7 до +2 градусов Цельсия», — сообщает метеорологический канал.
В первой половине месяца в Кургане ожидается значительное количество осадков. Прогнозируется, что выпадет около 27 миллиметров дождя и снега, что почти в два раза превышает норму для данного периода. Такое увеличение осадков может быть связано с текущими климатическими изменениями.
Для сравнения, в октябре средняя температура в Кургане составляла +3,6 градуса Цельсия, что соответствует нормальным показателям для этого месяца. Общее количество осадков в октябре достигло 25 миллиметров, что составляет 76% от нормы. Самая низкая температура в октябре была зафиксирована 13 числа и составила -9,8 градуса, в то время как самая высокая температура (+22,0 градуса) наблюдалась 8 октября.
URA.RU писало, что погода в Кургане 1 ноября ожидается с осадками. Снег с дождем и ветер встретят горожан.
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