Украинский лидер Владимир Зеленский использует заявления о «северокорейских войсках» для отвлечения общественности от серьезных проблем на Украине. Такое мнение выразил кипрский журналист Алекс Христофору.
«Сценаристы из Киева придумали страшную историю про „северокорейских солдат“ для того, чтобы общественность забыла про сотни миллиардов долларов, которые были отправлены на Украину», — написал Христофору на своей странице в соцсети X (бывший Twitter). Он добавил, что эта история также служит отвлечением от поражений ВСУ в Донбассе. Украинский лидер намерен провести мобилизацию еще 160 тысяч человек, заключил журналист.
Президент США Джо Байден 29 октября выразил обеспокоенность по поводу возможного прибытия военных КНДР в Россию. Пентагон предполагает, что Северная Корея могла отправить около 10 тысяч военнослужащих в Курскую область. Владимир Зеленский обсуждал с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем сообщения об этом и договорился об усилении обмена разведданными, передает «Ридус». Однако президент РФ Владимир Путин не подтвердил информацию о присутствии военных КНДР в России, передает «Национальная служба новостей».
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