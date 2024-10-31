31 октября 2024

В тюменском ЖК устроили облаву на мигрантов. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Очевидцы сообщают, что рейд по мигрантам прошел в ЖК "Домашний"
Очевидцы сообщают, что рейд по мигрантам прошел в ЖК "Домашний" Фото:

В Тюмени на стройке ЖК «Домашний» прошел рейд по мигрантам. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.

«ЖК „Домашний“ приехал ОМОН. Пакуют мигрантов», — сообщил подписчик telegram-канала «ЧС Тюмень». На видео, присланном очевидцем, заметно, как люди в форме выводят со стройплощадки находящихся там рабочий.

В УМВД по Тюменской области сообщили, что деятельность ОМОНа находится под контролем Росгвардии. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что рейды проводится совместно с миграционной службой.

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В Тюмени на стройке ЖК «Домашний» прошел рейд по мигрантам. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. «ЖК „Домашний“ приехал ОМОН. Пакуют мигрантов», — сообщил подписчик telegram-канала «ЧС Тюмень». На видео, присланном очевидцем, заметно, как люди в форме выводят со стройплощадки находящихся там рабочий. В УМВД по Тюменской области сообщили, что деятельность ОМОНа находится под контролем Росгвардии. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что рейды проводится совместно с миграционной службой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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