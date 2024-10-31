Очевидцы сообщают, что рейд по мигрантам прошел в ЖК "Домашний"
В Тюмени на стройке ЖК «Домашний» прошел рейд по мигрантам. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях.
«ЖК „Домашний“ приехал ОМОН. Пакуют мигрантов», — сообщил подписчик telegram-канала «ЧС Тюмень». На видео, присланном очевидцем, заметно, как люди в форме выводят со стройплощадки находящихся там рабочий.
В УМВД по Тюменской области сообщили, что деятельность ОМОНа находится под контролем Росгвардии. В пресс-службе Росгвардии сообщили, что рейды проводится совместно с миграционной службой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Хотите быть в курсе всех главных новостей Тюмени и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Темы Тюмени»!