Власти Ямала снова проспонсируют Курганскую область

Курганская область получит от ЯНАО сотни миллионов на развитие
© Служба новостей «URA.RU»
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ЯНАО снова поддержит Курганскую область субсидией в размере 350 млн рублей на развитие
ЯНАО снова поддержит Курганскую область субсидией в размере 350 млн рублей на развитие Фото:

Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в 2025 году снова выделит Курганской области субсидию в размере 350 миллионов рублей на социально-экономическое развитие. Информация об этом содержится на сайте департамента финансов Ямала в проекте окружного бюджета на 2025-2027 года.

«На 2025–2027 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 350 миллионов рублей, в том числе на 2025 год — 350 млн рублей. Они будут направлены бюджету Курганской области на проведение комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие», — указано в законопроекте департамента финансов ЯНАО.

Ранее URA.RU писало, что в 2019 году между Ямалом и Курганской областью было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ЯНАО выделяет средства на развитие социальной инфраструктуры соседей. Ранее правительство Ямала выделило Курганской области субсидию в размере 450 млн рублей. В ноябре 2023 года губернаторы Дмитрий Артюхов и Вадим Шумков встретились в Кургане. Они обсуждали вопросы поставок курганской техники в ЯНАО, а также итоги реализации субсидий. 

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Ямало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО) в 2025 году снова выделит Курганской области субсидию в размере 350 миллионов рублей на социально-экономическое развитие. Информация об этом содержится на сайте департамента финансов Ямала в проекте окружного бюджета на 2025-2027 года. «На 2025–2027 годы предусмотрены бюджетные ассигнования в объеме 350 миллионов рублей, в том числе на 2025 год — 350 млн рублей. Они будут направлены бюджету Курганской области на проведение комплекса мероприятий, направленных на социально-экономическое развитие», — указано в законопроекте департамента финансов ЯНАО. Ранее URA.RU писало, что в 2019 году между Ямалом и Курганской областью было подписано соглашение о сотрудничестве, в рамках которого ЯНАО выделяет средства на развитие социальной инфраструктуры соседей. Ранее правительство Ямала выделило Курганской области субсидию в размере 450 млн рублей. В ноябре 2023 года губернаторы Дмитрий Артюхов и Вадим Шумков встретились в Кургане. Они обсуждали вопросы поставок курганской техники в ЯНАО, а также итоги реализации субсидий. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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