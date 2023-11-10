Губернатор ЯНАО оценил сотрудничество с Курганской областью

Губернатор ЯНАО Артюхов похвалил курганского главу Шумкова за развитие региона

11 ноября 2023 в 01:24 Размер текста - 17 +

Дмитрий Артюхов посетил Курганскую область с деловым визитом Фото: Пресс-служба губернатора ЯНАО Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что за последние годы Курганская область преобразилась в лучшую сторону. По его словам, этому во многом способствовала работы главы региона Вадима Шумкова и его команды. «Произошедшие позитивные изменения очевидны — губернатором [Шумковым] и его командой проделана очень большая работа. <…> Важно, чтобы наши регионы развивались как можно динамичнее. Результат отличный по самым разным направлениям и, главное, мы видим, что эффективность сотрудничества носит системный характер», — заявил Дмитрий Артюхов, передает пресс-служба правительства Курганской области. Шумков в свою очередь поблагодарил губернатора ЯНАО за финансовую поддержку. Он подчеркнул, что выделенные средства позволили региону набрать опережающие темпы развития. «Реализовано многое, десятки объектов. Это и загородные лагеря, и школы, и детские сады, и огромное количество блочных котельных. <…> Надо отдать должное, Дмитрий Андреевич [Артюхов], как товарищ, подставил свое крепкое плечо, и сегодня количество объектов, которые мы привели в порядок или установили, колоссальное», — отметил Вадим Шумков. Губернаторы 10 ноября провели совместное совещание. В правительстве ЯНАО подчеркивали, что заинтересованы в развитии партнерских отношений. Со своей стороны курганские власти готовы оказывать всестороннюю помощь и поддержку в реализации важнейших для региона проектов. Ранее правительство ЯНАО выделило курганским партнерам субсидию в размере 450 млн рублей. Благодаря финансовой помощи команда Шумкова смогла построить и отремонтировать десятки соцобъектов. В 2022 году Шумков благодарил коллег из ЯНАО за помощь в модернизации курганских детских оздоровительных лагерей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов отметил, что за последние годы Курганская область преобразилась в лучшую сторону. По его словам, этому во многом способствовала работы главы региона Вадима Шумкова и его команды. «Произошедшие позитивные изменения очевидны — губернатором [Шумковым] и его командой проделана очень большая работа. <…> Важно, чтобы наши регионы развивались как можно динамичнее. Результат отличный по самым разным направлениям и, главное, мы видим, что эффективность сотрудничества носит системный характер», — заявил Дмитрий Артюхов, передает пресс-служба правительства Курганской области. Шумков в свою очередь поблагодарил губернатора ЯНАО за финансовую поддержку. Он подчеркнул, что выделенные средства позволили региону набрать опережающие темпы развития. «Реализовано многое, десятки объектов. Это и загородные лагеря, и школы, и детские сады, и огромное количество блочных котельных. <…> Надо отдать должное, Дмитрий Андреевич [Артюхов], как товарищ, подставил свое крепкое плечо, и сегодня количество объектов, которые мы привели в порядок или установили, колоссальное», — отметил Вадим Шумков. Губернаторы 10 ноября провели совместное совещание. В правительстве ЯНАО подчеркивали, что заинтересованы в развитии партнерских отношений. Со своей стороны курганские власти готовы оказывать всестороннюю помощь и поддержку в реализации важнейших для региона проектов. Ранее правительство ЯНАО выделило курганским партнерам субсидию в размере 450 млн рублей. Благодаря финансовой помощи команда Шумкова смогла построить и отремонтировать десятки соцобъектов. В 2022 году Шумков благодарил коллег из ЯНАО за помощь в модернизации курганских детских оздоровительных лагерей.