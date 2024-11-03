03 ноября 2024

Пострадавшему при пожаре в ХМАО выплатят до 100 тысяч рублей

© Служба новостей «URA.RU»
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Выжившему при пожаре в дачном домике Сургута окажут материальную помощь
Выжившему при пожаре в дачном домике Сургута окажут материальную помощь Фото:
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В ХМАО на пожаре погибла семья из четырех человек

Мужчине, который выжил при пожаре в дачном домике Сургута, выплатят социальную помощь до 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города.

«Администрацией города пострадавшему в случае необходимости будет оказана помощь в предоставлении временного жилья… [Также] будет оказана следующая помощь: материальная помощь до 100 тысяч рублей (при соблюдении условий)» — рассказали в ведомстве.

Помимо этого, мужчине будут выданы, одежда, обувь, продуктовый набор и предметы первой необходимости. О состоянии пострадавшего не сообщается.

Ранее URA.RU сообщало, что в деревянном доме в дачном кооперативе Сургута погибли четверо людей: годовалый мальчик, 3-летняя девочка, 27-летняя женщина и мужчина 56 лет. Позже стало известно, что один человек смог выбраться из огня. Он госпитализирован в травматологическую больницу. Все, проживавшие в этом доме, были уроженцами Таджикистана. Сейчас для выяснения причин возникновения огня МЧС привлекли специалистов испытательной пожарной лаборатории.

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Мужчине, который выжил при пожаре в дачном домике Сургута, выплатят социальную помощь до 100 тысяч рублей. Об этом URA.RU сообщили в мэрии города. «Администрацией города пострадавшему в случае необходимости будет оказана помощь в предоставлении временного жилья… [Также] будет оказана следующая помощь: материальная помощь до 100 тысяч рублей (при соблюдении условий)» — рассказали в ведомстве. Помимо этого, мужчине будут выданы, одежда, обувь, продуктовый набор и предметы первой необходимости. О состоянии пострадавшего не сообщается. Ранее URA.RU сообщало, что в деревянном доме в дачном кооперативе Сургута погибли четверо людей: годовалый мальчик, 3-летняя девочка, 27-летняя женщина и мужчина 56 лет. Позже стало известно, что один человек смог выбраться из огня. Он госпитализирован в травматологическую больницу. Все, проживавшие в этом доме, были уроженцами Таджикистана. Сейчас для выяснения причин возникновения огня МЧС привлекли специалистов испытательной пожарной лаборатории.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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