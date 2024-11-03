Из-за пожара в ХМАО, где погибли 4 человека, возбуждено уголовное дело

В ночь с 3 на 4 ноября в Сургуте произошло возгорание деревянного дачного дома. В результате пожара погибли четыре человека, еще один пострадал. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «причинение смерти по неосторожности», сообщили в СУ СК РФ по ХМАО.
«В Сургуте по факту гибели 4 человек в результате пожара возбуждено уголовное дело… По факту произошедшего следственным отделом по городу Сургуту следственного управления СК РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности)» — написано в telegram-канале ведомства.
Ранее URA.RU сообщало, что в деревянном доме в дачном кооперативе Сургута погибли четверо людей: годовалый мальчик, 3-летняя девочка, 27-летняя женщина и мужчина 56 лет. Все, проживавшие в этом доме, были уроженцами Таджикистана. Позже стало известно, что один человек смог выбраться из огня. Он госпитализирован в травматологическую больницу, в последствии ему окажут необходимую материальную помощь. Сейчас для выяснения причин возникновения огня МЧС привлекли специалистов испытательной пожарной лаборатории.
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