В Копейске снесли здание хлебокомбината, некогда считавшегося одним из лучших в Челябинской области. Об этом сообщают местные СМИ.
«Прошла эпоха… Все, что осталось от хлебозавода», — иллюстрирует фотографию разрушенного здания telegram-канал «Просто Копецк».
История гибели комбината началась в 2012 году, когда бывший директор Копейского хлебокомбината Сергей Тумбаев, бывший начальник управления имуществом мэрии Копейска Дмитрий Курилкин, юристы Константин Гуревич и Антон Гусев создали ОПГ. Они зарегистрировали «Челябинский областной третейский суд», который возглавил экс-прокурор города Григорий Балыкин. Подсудимые с 2012 по 2015 годы изготавливали заведомо подложные документы на объекты имущества и завладевали ими. Таким образом они завладели правом на 21 объект недвижимого имущества в Копейске, Челябинске, Курганской и Оренбургской областях, в том числе и на здание хлебокомбината. Общий ущерб составил более 355 млн рублей.
Все участники были задержаны сотрудниками УФСБ по региону в 2015 году. Некоторое время обвиняемые провели в СИЗО. Потом всех отпустили под подписку о невыезде. 15 апреля 2022 года им был оглашен приговор — все четверо получили от 5 до 8 лет колонии с различными штрафами. Балыкин скончался за два дня до приговора.
На комбинате начались невыплаты зарплат, после чего предприятие прекратило работу. Ввиду неработы предприятия на его территории и в помещениях неоднократно происходили пожары. Теперь судьба предприятия, очевидно, завершена окончательно.
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