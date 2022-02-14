Умер экс-прокурор Копейска, обвиняемый в создании ОПГ

Приговор по делу о третейских судьях будут выносить без главного фигуранта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Экс-прокурор Копейска (Челябинская область) Григорий Балыкин, обвиняемый в создании организованной преступной группировки, скончался вечером 14 февраля. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«Умер у себя дома. Он был под подпиской о невыезде. Причина смерти пока неизвестна», — рассказал источник.

Получить комментарий представителей гособвинения не удалось. 3 марта Бавыкину в Копейском городском суде должны были вынести приговор. Прокуратура просила назначить ему срок в 25 лет в колонии строгого режима со штрафом в пять млн рублей. По делу также проходят экс-гендиректор Копейского хлебокомбината Сергей Тумбаев и бывший начальник управления имуществом мэрии Копейска Дмитрий Курилкин. Для них прокуратура также запросила по 25 лет строгого режима и штрафы в пять млн рублей.

Фигуранты уголовного дела зарегистрировали «Челябинский областной третейский суд», который возглавил Балыкин. Такие суды не являются государственными и создавались, чтобы разгрузить гражданские и арбитражные суды. По версии следствия фигуранты создали ОПГ, изготавливали фиктивные документы и через свой суд записывали на себя чужую собственность. Пострадали жители Челябинской и Оренбургской областей, общий ущерб превысил 355 млн рублей.

Балыкин, Тумбаев и Курилкин были задержаны в июле 2015 года. Дело расследовала полиция, при оперативном сопровождении ФСБ. Материалы в суд поступили в 2017 году. По делу также проходят юристы Константин Гуревич и Антон Гусев. Их просят отправить в колонию строгого режима на 15 лет со штрафом по три млн рублей для каждого.

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