В Челябинской области организатор ОПГ скрылся от суда

Приговор оглашали несколько дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Копейский городской суд 15 апреля огласил приговор в отношении четырех членов преступной группы, в которую входили бизнесмен, чиновник, экс-прокурор и два юриста. Организатор ОПГ Сергей Тумбаев и один из соучастников, юрист Антон Гусев не явились на оглашение приговора, оба объявлены в розыск. Об этом URA.RU сообщил источник в суде.

«Бывшему генеральному директору Копейского хлебокомбината назначено наказание в виде лишения свободы на срок 8 лет со штрафом в размере 800 тысяч рублей в исправительной колонии общего режима, но он не явился на приговор и объявлен в розыск, также как и еще один соучастник. Остальные получили от 5 до 7 лет колонии со штрафами от 520 до 800 тысяч рублей. Один из подсудимых — председатель Челябинского областного третейского суда, действующего при ЗАО «Юридический центр «Советник права» скончался до приговора суда», — рассказал источник в суде.

Как уточнили в пресс-службе суда, удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании свыше 7 млн. рублей в счет возмещения причиненного ущерба. Кроме того, все подсудимые оправданы по обвинению в организации преступного сообщества и участии в нем (ст. 210 УК РФ), а также в легализации доходов, полученных преступным путем.

В 2012 году Сергей Тумбаев, бывший начальник управления имуществом мэрии Копейска Дмитрий Курилкин, юристы Константин Гуревич и Антон Гусев создали ОПГ. Они зарегистрировали «Челябинский областной третейский суд», который возглавил экс-прокурор города Григорий Балыкин. Подсудимые с 2012 по 2015 годы изготавливали заведомо подложные документы на объекты имущества и завладевали им. Таким образом они завладели правом на 21 объект недвижимого имущества в Копейске, Челябинске, Курганской и Оренбургской областях. Общий ущерб составил более 355 млн рублей.

Все участники были задержаны сотрудниками УФСБ по региону в 2015 году. Некоторое время обвиняемые провели в СИЗО. Потом всех отпустили под подписку о невыезде. В добровольном порядке обвиняемыми возмещен ущерб на сумму более 299 млн рублей. В ходе следствия наложен арест на имущество двоих обвиняемых на общую сумму свыше 51 млн рублей. Один из организаторов ОПГ, экс-прокурор Григорий Балыкин, умер за два месяца до вынесения приговора.

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