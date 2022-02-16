Дело умершего экс-прокурора Копейска закроют после приговора ОПГ

Участникам ОПГ требуют назначить 25 лет в колонии строгого режима со штрафом в пять млн рублей Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Уголовное дело умершего экс-прокурора Копейска Григория Балыкина, обвиняемого в создании ОПГ, закроют после того, как будет озвучен приговор другим участникам группировки. Об этом URA.RU сообщил источник в правоохранительных органах.

«17 февраля состоялись похороны экс-прокурора. 3 марта будет оглашен приговор остальным участникам. После этого дело Балыкина закроют в связи с его смертью», — сообщил URA.RU источник.

Инсайдер добавил, что экс-прокурор своей вины не признал, а причиной его смерти стал оторвавшийся тромб. Балыкин скончался у себя дома 14 февраля. По версии следствия, он, директор Копейского хлебокомбината Сергей Тумбаев, бывший начальник управления имуществом мэрии Копейска Дмитрий Курилкин, юристы Константин Гуревич и Антон Гусев создали ОПГ. Они зарегистрировали «Челябинский областной третейский суд», который возглавил Балыкин. Такие структуры должны были разгрузить арбитражные и гражданские суды.

Силовики считают, что фигуранты уголовного дела изготавливали фиктивные документы и через свой суд записывали на себя чужую собственность. Пострадали жители Челябинской и Оренбургской областей, общий ущерб превысил 355 млн рублей. Все были задержаны в июле 2015 года.

«Закрытие дела могут отложить и дать последнее слово обвиняемым. Это может вновь развить многомесячные прения. Точная дата прекращения дела — неизвестна», — сообщили URA.RU в пресс-службе Копейского суда.

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