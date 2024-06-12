12 июня 2024

В Копейске второй день горит хлебокомбинат. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Верховые пожары в поселках Джабык и Запасное. Челябинская область, огонь, лесной пожар, окно, дом горит, село запасное
Жители сообщают об огне в здании Фото:

В Копейске (Челябинская область) второй день горит здание хлебокомбината. Об этом с тревогой сообщают местные жители.

«Второй день в Копейске горит хлебозавод. Территорию зачищают под очередной бизнес-центр. Такой завод сгубили», — пишут жители в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети в «ВКонтакте».

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается.

ООО «Копейский хлебокомбинат» прекратил работу в 2021 году после историй с хроническими долгами по зарплате сотрудникам и информации о банкротстве предприятия. Комбинат снабжал хлебобулочными изделиями местные детские сады, школы и больницы. С того момента цеха опечатали, и предприятие перестало выпускать свою продукцию.

В 2022 году бывшему генеральному директору Копейского хлебокомбината Сергею Тумбаеву было назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом в размере 800 тысяч рублей в исправительной колонии общего режима. Его обвинили в присвоении имущества хлебокомбината в составе преступной группы.

Жители подозревают умышленный поджог пустующего здания комбината
Жители подозревают умышленный поджог пустующего здания комбината
Фото:
Копейчане вспоминают, что местный хлеб был очень вкусным
Копейчане вспоминают, что местный хлеб был очень вкусным
Фото:

Обновлено в 08:14 по уральскому времени:

«На данный объект сотрудники МЧС реагировали несколько раз. Это были разные пожары, действующий второй день. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.

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В Копейске (Челябинская область) второй день горит здание хлебокомбината. Об этом с тревогой сообщают местные жители. «Второй день в Копейске горит хлебозавод. Территорию зачищают под очередной бизнес-центр. Такой завод сгубили», — пишут жители в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети в «ВКонтакте». URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается. ООО «Копейский хлебокомбинат» прекратил работу в 2021 году после историй с хроническими долгами по зарплате сотрудникам и информации о банкротстве предприятия. Комбинат снабжал хлебобулочными изделиями местные детские сады, школы и больницы. С того момента цеха опечатали, и предприятие перестало выпускать свою продукцию. В 2022 году бывшему генеральному директору Копейского хлебокомбината Сергею Тумбаеву было назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом в размере 800 тысяч рублей в исправительной колонии общего режима. Его обвинили в присвоении имущества хлебокомбината в составе преступной группы. Обновлено в 08:14 по уральскому времени: «На данный объект сотрудники МЧС реагировали несколько раз. Это были разные пожары, действующий второй день. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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