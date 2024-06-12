Жители сообщают об огне в здании Фото: Илья Московец © URA.RU

В Копейске (Челябинская область) второй день горит здание хлебокомбината. Об этом с тревогой сообщают местные жители.

«Второй день в Копейске горит хлебозавод. Территорию зачищают под очередной бизнес-центр. Такой завод сгубили», — пишут жители в группе «Подслушано Копейск» в социальной сети в «ВКонтакте».

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГУ МЧС по региону. Ответ ожидается.

ООО «Копейский хлебокомбинат» прекратил работу в 2021 году после историй с хроническими долгами по зарплате сотрудникам и информации о банкротстве предприятия. Комбинат снабжал хлебобулочными изделиями местные детские сады, школы и больницы. С того момента цеха опечатали, и предприятие перестало выпускать свою продукцию.

В 2022 году бывшему генеральному директору Копейского хлебокомбината Сергею Тумбаеву было назначено наказание в виде лишения свободы на срок восемь лет со штрафом в размере 800 тысяч рублей в исправительной колонии общего режима. Его обвинили в присвоении имущества хлебокомбината в составе преступной группы.

Жители подозревают умышленный поджог пустующего здания комбината паблик «Подслушано Копейск», vk.com Фото:

Копейчане вспоминают, что местный хлеб был очень вкусным паблик «Подслушано Копейск», vk.com Фото:

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«На данный объект сотрудники МЧС реагировали несколько раз. Это были разные пожары, действующий второй день. Предварительная причина — неосторожное обращение с огнем неизвестных лиц», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС по региону.